PRONAĐEN RUDNIK KOJI KRIJE 100 TONA ZLATA: Čeka ih bogata budućnost i hiljade radnih mesta
NEKADA tajna, sada postaje realnost - rudnik zlata kompanije "Resolute Mining" na severoistoku Obale Slonovače uskoro počinje svoju priču u stvarnom svetu.
Prema saopštenju kompanije, otkriveno nalazište ima kapacitet od više od 100 tona zlata, što obećava značajan doprinos zemlji i njenoj poziciji u afričkoj industriji zlata. Ekološki sertifikat za projekat već je izdat, dok je u toku procedura za dobijanje rudarske licence. Početak izgradnje predviđen je za ranu 2026. godinu, a radovi bi trebalo da traju oko dve godine. Prva proizvodnja očekuje se 2028, uz otvaranje hiljada radnih mesta i razvoj lokalne infrastrukture, uključujući nove puteve, obrazovne i zdravstvene ustanove.
Studija izvodljivosti iz 2024. godine pokazuje da rudnik može da proizvodi prosečno 167.000 unci zlata godišnje tokom narednih deset godina, uz procenjene troškove od 1.047 dolara po unci.
U fazi izgradnje planirano je angažovanje velikog broja radnika, dok će lokalno stanovništvo tokom rada rudnika dobiti priliku za stručno usavršavanje i zapošljavanje na specijalizovanim pozicijama, prenosi Earth.com.
Vlada Obale Slonovače projekat vidi kao "resurs od nacionalnog značaja", dok stručnjaci ocenjuju da on učvršćuje poziciju zemlje u konkurentnom zapadnoafričkom sektoru zlata. Ipak, upozoravaju da konačni rezultati zavise od globalne cene zlata, dinamike proizvodnje i stroge kontrole troškova. Paralelna istraživanja geološke strukture regije obećavaju i dalja potencijalna otkrića, što dodatno povećava značaj projekta.
(Kurir)
