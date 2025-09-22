DVE DRŽAVE ILI NIKAKAV MIR: Kremlj jasan u poruci o Bliskom istoku

RUSIJA se zalaže za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države, jer je to jedini mogući put, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: AP

- Ostajemo privrženi ključnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN i međunarodnoj poziciji o mogućnosti rešavanja palestinsko-izraelskog sukoba na osnovu modela dve države. Zato naš pristup ostaje nepromenjen i polazimo od toga da je to jedini mogući put ka pronalaženju rešenja za ovaj izuzetno složen i dugotrajan sukob - istakao je portparol Kremlja.

Prema njegovim rečima, ovaj sukob danas nalazi se u svojoj najoštrijoj i najtragičnijoj fazi.

Priznavanje Države Palestine

U nedelju je britanski premijer Kir Starmer objavio da London priznaje Državu Palestinu. Slične izjave dale su i vlasti Australije, Kanade i Portugalije.

Izjave niza zapadnih zemalja o nameri da priznaju Državu Palestinu naišle su na neprihvatanje i osudu od strane Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Ranije je agencija Frans-Pres, pozivajući se na neimenovanog savetnika predsednika Francuske Emanuela Makrona, prenela da će deset zemalja, uključujući Francusku, priznati Palestinu tokom konferencije na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku 22. septembra.

Podsetimo, članovi vlade izraelskog premijera Benjamina Netanijahua koji zagovaraju oštar kurs, pozvali su na aneksiju sporne teritorije kao odgovor na priznavanje Države Palestine od strane zapadnih sila, podsetio je „Tajms of Izrael“.

Ubrzo nakon toga, prilikom potpisivanja sporazuma o nastavku gradnje spornog naselja na Zapadnoj obali, Netanijahu je izjavio da neće biti Države Palestine, jer ta teritorija pripada Izraelu.

Palestinu trenutno priznaje 150 država, uključujući Rusiju, od 193 države članice UN, što je oko 75 odsto, ali ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad, niti vojsku.

Prema stavu Rusije, rešenje je moguće samo na osnovu formule koju je odobrio Savet bezbednosti UN, uz uspostavljanje palestinske države u granicama iz 1967. godine, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.

