Tramp tokom komemoracije Kirku ukazao na potpuno iste probleme sa kojima se suočava i Srbija u borbi protiv ekstremne levice (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp u govoru na komemoraciji Čarliju Kirku ukazao je na potpuno iste probleme i opasnosti sa kojima se suočava i Srbija u borbi protiv ekstremne levice i anarho-liberala.
- U poslednjih 11 dana čuli smo priče od komentatora, influensera i drugih u našem društvu koji su njegovo ubistvo dočekali sa bolesnim odobravanjem, opravdanjima ili čak slavljem - i vi ste to čuli, i ja sam, nisam mogao da verujem. Neki od tih istih ljudi, koji su poslednjih osam godina pokušavali da zauzmu moralnu poziciju i sude svakom ko se sa njima ne slaže u polici, odjednom su počeli da navijaju za ubistvo. Neverovatno. Znate imena. Inače, to su veliki luzeri. To će se pokazati vrlo brzo. Neki od tih istih ljudi koji vas nazivaju mrziteljem, jer koristite "pogrešnu" zamenicu, bili su ispunjeni radošću zbog ubistva oca dvoje prelepe male dece. I isti ti komentatori koji ove nedelje viču "fašizam" zbog otkazane emisije kasnovečernje televizije, gde voditelj nije imao ni talenta ni gledanosti, prošle nedelje su nagoveštavali da je Čarli Kirk zaslužio ono što mu se dogodilo. Nijedna strana u američkoj politici nema monopol, nad poremećenim ili zabludelim ljudima, ali postoji deo naše političke zajednice koji veruje da ima monopol nad istinom, dobrotom i vrlinom - i zaključuje da ima i monopol nad vlašću, mišlju i govorom. E pa to se više neće dešavati, taj ugao smo vrlo brzo okrenuli. Nažalost, zločin poput onog kom smo svedočili u Juti, od svih mesta, jesu krajnja posledica takvog razmišljanja. Ako je govor nasilje, onda će neki nužno zaključiti da je nasilje opravdano, kako bi se govor zaustavio, a mi nećemo dopustiti da to bude opravdano. Tradicija razuma i otvorene debate, koju je Čarli praktikovao, nije samo stub naše demokratije, već je na mnogo načina osnova čitavog našeg društva - kazao je Tramp.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
