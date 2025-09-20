TRAMP POTPISAO: Americi stižu nove promene

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvodi vizni program pod nazivom "Zlatna kartica", koji omogućava ubrzani postupak do zelene karte, odnosno boravišne dozvole za osobe spremne da investiraju tj. plate milion ili više američkih dolara.

Foto: Tanjug

Na zvaničnom vladinom sajtu objavljeno je da je program "zlatna kartica" sada aktivan, uz prikaz zlatne kartice sa Trampovom slikom i potpisom, slikama belog orla i Statue Slobode, uz slogan "otključaj život u Americi", navodi danas Si-BiEs (CBS) njuz.

Prema uslovima programa, koji je Tramp prvi put najavio u februaru, strani državljani koji investiraju najmanje milion dolara Ministarstvu trgovine, biće u mogućnosti da dobiju "ubrzani proces" za dobijanje imigrantske vize. Kompanije mogu sponzorisati pojedince za "zlatnu karticu" ukoliko doniraju najmanje dva miliona dolara. Prema rečima ministra trgovine Sjedinjenih Država Hauarda Lutnika, biće dostupno oko 80.000 "zlatnih kartica", a program je još u fazi implementacije.

Lutnik je objasnio da će osobe koje prođu proveru kroz Ministarstvo za unutrašnju sigurnost, i koje plate taksu za proveru u iznosu od 15.000 dolara, biti smatrane zakonitim stalnim prebivaocima. "Zlatna kartica" zameniće postojeće EB-1 i EB-2 vizne programe, koji dodeljuju zelene karte osobama sa "izuzetnim sposobnostima" u biznisu ili drugim oblastima.

"Možete dokazati izuzetnu vrednost za Sjedinjene Države doniranjem miliona dolara. To je prilično dobra procena da su ti ljudi izuzetno vredni," rekao je Lutnik. On je najavio da će za manje od mesec dana biti suspendovani drugi programi za zelene karte, a "zlatna kartica" će postati novi model za ulazak u zemlju.

Takođe, administracija razmatra uvođenje "platinaste kartice" koja bi omogućila ljudima da borave u SAD do 270 dana bez plaćanja poreza na prihode koji nisu ostvareni u SAD. Pored toga, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se uvodi dodatna taksa od 100.000 dolara za osobe koje žele da uđu u SAD sa H-1B vizom, koja omogućava stranim radnicima da borave i rade u SAD do šest godina.

(Alo)

