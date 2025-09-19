BIVŠI VRHOVNI KOMANDANT NATO-A U EVROPI: Ova baza na Balkanu će biti ključna za Ukrajinu

BIVŠI vrhovni komandant NATO trupa u Evropi, penzionisani general američkog vazduhoplovstva Filip Bridlav, izjavio je da će logistika bilo koje buduće mirovne misije u Ukrajini zavisiti ne od fronta, već od strateških baza u Rumuniji.

Foto: Profimedia

U intervjuu za Kyiv Post, Bridlav je naglasio da će rumunske vazdušne baze biti apsolutno ključne za delovanje međunarodnih snaga koje bi imale zadatak da stabilizuju Ukrajinu nakon rata.

Posebno je istakao bazu Mihail Kogalničeanu, koju naziva „Ramštajnom Istoka“, aludirajući na čuvenu američku bazu u Nemačkoj koja je decenijama bila centar NATO-ovih operacija.

- Baza MK, samo na osnovu svog položaja, izuzetno je važna za sve što radimo u ovom delu sveta i jedinstveno je pozicionirana da bude ključna za sve operacije u Ukrajini rekao je Bridlav.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada zapadne zemlje razmatraju formiranje multinacionalnih snaga koje bi pomogle obnovu ukrajinske vojske i obezbedile logistiku nakon mogućeg mirovnog sporazuma.

Foto photo credit: AP/Remy de la Mauviniere

Iako je rumunska vlada isključila slanje sopstvenih trupa u Ukrajinu, Bridlav kaže da je to posledica duboko ukorenjenih geopolitičkih stavova.

- Rumunija, poput Poljske i drugih zemalja, toliko je zabrinuta zbog ruske invazije da nerado šalje snage izvan svoje teritorije jer strahuje da će morati da brani sopstvenu zemlju - objasnio je Bridlav.

Prema njegovim rečima, nivo učešća istočnih članica NATO-a zavisiće od podrške ostatka Alijanse.

Govoreći o riziku od eskalacije, Bridlav je poručio:

- Ko trenutno eskalira ovaj sukob? Putin. On želi da se mi plašimo eskalacije. To se zove refleksna kontrola. Ne mislim da treba da ograničavamo svoje postupke zbog eskalacije, jer Putin eskalira. Suština je da treba da preduzimamo akcije za koje verujemo da su važne za mir.

Prema njegovoj oceni, uspeh mirovne misije u Ukrajini zavisiće od snažnog oslanjanja na rumunsku infrastrukturu, koja nije samo logistička tačka, već i pokazatelj unutrašnjeg poverenja i jedinstva u okviru NATO saveza.