"NEUSTRAŠIVI SU, SPREMNI DA RIZIKUJU ŽIVOTE" Putin otkrio ko će ga naslediti na vlasti?

RUSKI lider Vladimir Putin izjavio je da sledeću generaciju političkog rukovodstva zemlje moraju činiti veterani rata u Ukrajini. On je to izjavio tokom sastanka sa različitim grupama u Državnoj dumi, a govorio je i o učešću ratnih veterana na izborima.

U Putinovoj Rusiji, kako podseća Njuzvik, nema mnogo prostora za bilo kakvo značajno izražavanje neslaganja ili političke opozicije, a stranka Jedinstvena Rusija, sa kojom je ruski lider blisko povezan, čvrsto kontroliše političku i opštu društvenu situaciju.

Putin otkrio ko će ga naslediti?

Ovaj njegov novi zahtev ukazuje na dalju konsolidaciju tvrdolinijaškog ruskog nacionalizma koji dominira stubovima političke moći pod Putinom i negovanje atmosfere novog hladnog rata između Moskve i Zapada, političkog i kulturnog okruženja koje će verovatno trajati čak i nakon njegovog eventualnog odlaska sa vlasti.

- Moramo tražiti, pronaći i predložiti ljude koji su neustrašivi u služenju domovini i koji su bili spremni da rizikuju svoje zdravlje, pa čak i živote - rekao je Putin, prenosi državna novinska agencija TASS.

Rusija je pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine i regrutovala stotine hiljada ljudi da se bore. Čak je pustila zatvorenike, uključujući i one osuđene za najteže zločine, da služe na bojištima u Ukrajini.

Problemi u ruskom društvu

Kremlj ne objavljuje redovno podatke o gubicima, ali neke procene govore da je poginulo na stotine hiljada ruskih vojnika. Oni koji prežive često se vraćaju kući duboko traumatizovani, stvarajući novi talas socijalnih problema sa kojima se ruska država suočava, uključujući ozbiljan kriminal i nasilje, dok pokušava da reintegriše veterane u društvo.

- Ukupno, možda više od 1,5 miliona ruskih muškaraca i žena bilo je uključeno u rat od početka 2025. godine - rekao je Rojtersu Mark Galeoti, naučnik i autor brojnih knjiga o Putinu i ruskoj politici, koji je napisao izveštaj o tom pitanju za Globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

