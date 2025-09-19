"LOPTA JE SADA U POLJU PREMIJERA": Sindikati postavili ultimatum vladi u Francuskoj
UJEDINjENI francuski sindikati najavili su nastavak akcija posle masovnog okupljanja građana u četvrtak širom zemlje.
Pre toga, sindikati očekuju odgovor vlasti na ultimatum koji su im postavili.
Predstavnici sindikata ocenjuju da je odziv od milion ljudi potvrdio ljutnju građana, a radnike i radnice postavio u položaj koji im daje snagu.
U ultimatumu koji su uputili mandataru za sastav vlade traži se napuštanje celog nacrta budžeta za sledeću godinu, koji smatraju štetnim za radnike i najsiromašnije slojeve.
S druge strane, traži se da se javni dug delom pokrije dividendama najbogatijih činilaca društva. Zahteva se i ukdanje reforme koji je godine za odlazak u penziju podigla na 64, a insistira se i na ekološkoj tranziciji.
- Lopta je sada u polju premijera. Ako do 24. septembra ne odgovori pozitivno na naše zahteve, sindikalne ortanizacije će ubrzo odlučiti o novom datumu štrajka i manifestacija – poručio je sekretar moćnog sindikata Se-Že-Te Toma Vašeron.
Sindikalci ističu da će do tada različitim inicijativama nastaviti pritisak na vlast.
