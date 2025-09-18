SEVERNOATLANTSKA alijansa saopštila je detalje operacije NATO-a "Istočna straža", koja će se odvijati u blizini granica Rusije.

Prema rečima finskog predsednika Aleksandra Stuba, u početnoj fazi ova mera će služiti za jačanje protivvazdušne odbrane Poljske, a kasnije i celokupne istočne granice Finske i Norveške.

U operaciji će takođe učestvovati Danska, Francuska, Nemačka, Španija, Italija i Švedska.

Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je da će London za ovu misiju NATO-a obezbediti lovački avion „tajfun“, koji će izvršavati zadatke protivvazdušne odbrane iznad Poljske, kako bi se suprotstavili vazdušnim pretnjama, uključujući dronove.

Prema saopštenju britanskog ministarstva dodaje se da će lovci „tajfun“ Kraljevskog vazduhoplovstva biti raspoređeni zajedno sa savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Nemačke, u cilju jačanja odbrane NATO-a i snažnijeg odvraćanja na istočnom krilu Alijanse.

- Ovi lovci nisu samo demonstracija sile, oni igraju ključnu ulogu u odvraćanju agresije, obezbeđivanju vazdušnog prostora NATO-a i zaštiti nacionalne bezbednosti naše zemlje i naših saveznika - izjavio je britanski premijer Kir Starmer.

Britanski ministar odbrane Džon Hili naglasio je da je London potpuno posvećen tome da doprinese operaciji „Istočna straža“ kroz dodatno povećanje vojnog prisustva na istočnom krilu NATO-a.

Pored lovaca Kraljevskog vazduhoplovstva, u saopštenju britanskog Ministarstva odbrane navodi se da će letove iznad Poljske izvoditi i danski F-16, francuski „rafal“ i nemački „jurofajter“.

Prema rečima glavnokomandujućeg snagama Severnoatlantske alijanse u Evropi Aleksusa Grinkeviča, operacija „Istočna straža“ biće sprovođena duž čitavog istočnog krila NATO-a: od krajnjeg severa do Crnog i Sredozemnog mora.

Operacija "Istočna straža"

Predsednik Poljske Karol Navrocki odobrio je prisustvo NATO trupa na teritoriji Poljske, nakon što je Severnoatlanska alijansa pokrenula operaciju "Istočna straža" usmerenu na jačanje odbrane istočnog krila NATO-a. Odluka je doneta kao odgovor na incident sa dronovima na nebu iznad Poljske u noći 10. septembra.

Poljske vlasti su 13. septembra potvrdile početak ove operacije, a sledećeg dana je Navrocki potpisao rezoluciju kojom se dozvoljava boravak stranih trupa u zemlji u vezi sa operacijom.

Prema mišljenju stručnjaka, operacija NATO-a u ovoj fazi više ima demonstrativni karakter, ali, kako god se gledalo, izaziva napetost na granicama Rusije.

Ranije su ruske vlasti više puta ukazivale na nedostatak dokaza kod poljskih vlasti i drugih predstavnika rukovodstva zemalja NATO-a, koji Rusiju optužuju za napad na Poljsku pomoću dronova.

Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, objasnila je situaciju time da je na Zapadu potrebno održavati rusofobiju aktivnom. Prema njenim rečima, to postaje sve teže i teže.

Potpredsednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je istakao da ga ova inicijativa samo „nasmejala“.

- Izgleda da je ovo sve što je ostalo od ’Koalicije voljnih‘ - konstatovao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Ruski eksperti ističu da taj incident Poljska i evropske zemlje koriste kao izgovor za prebacivanje snaga i sredstava na granice Istočne Evrope. U prilog tome ide i činjenica da su ruski napadi 10. septembra bili usmereni na vojno-industrijske objekte u Ukrajini, a ne na Poljsku i da sa maksimalnim dometom dronova od 700 kilometara ruski dronovi nisu mogli da stignu do poljske teritorije.

