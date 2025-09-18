ESKALACIJA HAOSA U FRANCUSKOJ: Završen protest u Bordou - Oglasili se organizatori (FOTO/VIDEO)
NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od kojih 15 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru.
Oglasio se glavni francuski sindikat
Glavni francuski sindikat javnog sektora i organizator današnjeg štrajka, Konferencije opšteg grada (CGT), objavila je da širom Francuske ima "više od milion" demonstranata.
Završen protest u Bordou
Zvanični protest u Bordou je završen, piše "Figaro".
Prema rečima repotera, između 200 i 300 demonstranata učestvuje u "divljim demonstracijama" u centru grada, skandirajući slogan "Siamo tutti antifascisti" (Svi smo antifašisti)
Više od 500 hiljada demonstranata izašlo je na ulice
Prema podacima Nacionalnog direktorada za teritorijalnu obaveštajnu službu (DNRT), više od pola miliona ljudi učestvuje u protestima širom Francuske.
U Parizu je prijavljen broj od 55.000.
Najveći protesti zabeleženi su u Tuluzu (18 000), Nantu (16 000) i Marseju (15 000 ljudi), navode podaci francuskih vlasti.
Do sada je uhapšena 181 osoba, povređeno je 11 lica koje nisu policijski službenici, i 8 policajaca.
"NOVOSTI" na ulicama Pariza
Dopisnik "Novosti" iz Pariza Goran Čvorović izveštava sa pariskih ulica gde su u toku demonstracije.
Druga faza operacije policije
U Parizu policija je upravo promenila svoju strategiju po naređenju šefa pariske policije i time je započeta druga faza.
Pošto su do sada u ostajale u senci, napredujući duž bočnih strana demonstracione rute i intervenišući samo u kratkim napadima, interventne snage su dobile naređenje da se sada obračunaju sa demonstrantima nakon što je razbijeno nekoliko prozora, posebno prozora banke CIC i autobuski stajališta.
Pokušali da upadnu u banke
Na Bulevaru Volter u Parizu, demonstranti sa kapuljačama su gađale izloge nekoliko banki u pokušaju da upadnu u njih, prenosi Figaro.
Policija je saopštila da su snage reda intervenisale i uspele da spreče upad.
Koristili su suzavac kako bi rasterali demonstrante.
Uhapšeno 140 demonstranata, 8 policajaca povređeno
Prema poslednjem izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, širom zemlje uhapšeno je 140 demonstranata, za njih 75 je određen pritvor.
Povređeno je 8 policajaca.
Snage bezbednosti koriste dronove na protestima
Za samo dve godine, dronovi su postali alat francuske policijske i žandarmerije, posebno tokom velikih protesta kao što je današnji, pokazuju podaci nacionalne policije.
Reč je o letelicama na daljinsko upravljanje opremljenim kamerama čija upotreba zahteva odobrenje prefekture.
Pojavili su se "crni blokovi".
U visini Bulevara Volter i ulice Oberkampf, na čelu kolone se okupila grupa demonstranata obučenih u crno.
Skandiraju : "Svi mrze policiju".
Za sada, nema sukoba, piše "Parizijen".
Prema rečima policijskog izvora, u oblasti Oberkampf trenutno se nalazi 200 pripadnika "crnih blokova, sa kapuljačama i maskama".
Policija šutirala ženu u Marseju
Na jednom od snimaka koji kruži na društvenim mrežama vidi se kako policija šutira i gura ženu.
Snimak je nastao u Marseju, a pre nego što su nasrnuli na demonstrantkinju čuje se kako jedan od njih viče: "Odlazi odavde".
Povređeno šest policajaca, uhapšeno 119 osoba
Do 14 časova uhapšeno je 119 osoba, a povređeno šest pripadnika francuske policije.
Kako prenosi BMF, policajci su povređeni tokom sukoba sa demonstrantima.
Demonstrant sa bakljom upao u ministarstvo u majici sa logom Zimske olimpijade u Sarajevu
Na fotografiji upada demonstranta u Ministarstvo ekonomije i finansija, jedan koji je upalio navijačku baklju nosi majicu na kojoj se vidi nešto što dosta podseća na logo Zimske olimpijade u Sarajevu 1984. godine.
___________________________________________________________________________________
Novi snimak upada u Ministarstvo, zapalili navijačke baklje
Demonstranti upali u Ministarstvo ekonomije i finansija
Oko pedeset demonstranata ušlo je u kompleks Ministarstva ekonomije i finansija Francuske.
___________________________________________________________________________________
Krenula protestna povorka u Parizu
U Lionu povređeni novinar i policajac
U Lionu su povređene tri osobe, među kojima jedan novinar i jedan policajac, kada su demonstranti na policiju bacali projektile.
Banke zabarikadirane, hiljade apoteka zatvoreno
Banke u Parizu zabarikdirane su u očekivanju još većih demonstracija u francuskoj prestonici, javlja Frans24. Čak 18.000 apoteka u Francuskoj je zatvoreno.
Sukob demonstranata i policije u Nantu
Tokom demonstracija u Nantu došlo je do sukoba između nekih demonstranata i policije, zbog čega je policija upotrebila suzavac.
Ministar policije: Akcije manje intenzivne nego što se očekivalo
Odlazeći ministar unutrašnjih poslova, Bruno Retajo izjavio je nakon međuministarskog kriznog sastanka da su "akcije bile manje intenzivne nego što se očekivalo" i da je zabeleženo 230 akcija širom zemlje, uključujući 95 blokada lokacija.
Kentauri Žandarmerije na trgu u Monpeljeu
Na Trgu u Monpeljeu pojavila su se dva vozila Kentaur francuske Žandarmerije.
Ukupno 24 ovakva oklopna vozila će danas biti raspoređena širom Francuske.
Policija se obračunava sa demonstrantima u Marselju
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, vidi se kako se policija obračunava sa demonstrantima u Marselju. Jedan policajac je šutnuo demonstrantkinju, a potom je drugi bacio na zemlju.
U Anžeu "pogrebna povorka" farmaceuta
Najviše uhapšenih u Marselju
U Marselju su zaplenjene brojne maske, oprema za dekontaminaciju, sprejevi i petarde, saopštila je policija na "X".
Na ulicama 900.000 građana
U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.
Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.
Skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.
Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, tramvaj, autobus), Tuluz (metro, autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.
Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.
On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".
Policija rasteruje učenike koji blokiraju škole
Policija u Renu silom je oterala učenike koji su blokirali ulaz u srednju školu "Žan Mas".
U Monpeljeu je blokirano nekoliko srednjih škola, kao i Prirodno matematički fakultet a pokušaj blokade srednje škole "Rene Gos" u Klermon l'Erou prekinut je uz pomoć pripadnika žandarmerije.
Blokirana fabrika oružja u Marselju
Demonstranti su blokirali fabriku oružja "Eurolinks" u Marselju na jugu Francuske i razvili transparent "Zatvorite genocidnu fabriku".
Policija razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina
Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.
Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke.
Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena
Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.
Blokirana srednja škola u Parizu
Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.
Sabotaža vodovodne mreže
Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.
Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.
Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.
