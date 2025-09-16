Svet

OPLJAČAN PRIRODNJAČKI MUZEJ U PARIZU: Ukradeno grumenje zlata vredno 600.000 evra

Танјуг

16. 09. 2025. u 22:08

VIŠE primeraka grumenja zlata iz nacionalne kolekcije ukradeno je danas iz Galerije geologije i mineralogije Prirodnjačkog muzeja u Parizu, a galerija će ostati zatvorena do daljeg, saopštilo je francusko tužilaštvo i Galerija.

ОПЉАЧАН ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ У ПАРИЗУ: Украдено грумење злата вредно 600.000 евра

Foto Shutterstock

Nestanak zlatnih grumenova otkrila je čistačica pri dolasku na posao, a nakon toga su na ulazima ustanove primećeni tragovi provale, saopštilo je francusko tužilaštvo za BFM TV.

- Vrednost ukradenih primeraka procenjuje se na oko 600.000 evra, ali oni imaju neprocenjivu istorijsku vrednost - rekao je izvor iz Prirodnjačkog muzeja za BFM TV.

Izvor dodaje i da su "jedinice policije Pariza uključene odmah nakon što su službe bezbednosti Muzeja konstatovale provalu".

Galerija geologije i mineralogije biće zatvorena za posetioce do daljeg "iz bezbednosnih razloga i zbog istrage", a uvedene su i pojačane mere nadzora, saopštilo je rukovodstvo muzeja.

