OPLJAČAN PRIRODNJAČKI MUZEJ U PARIZU: Ukradeno grumenje zlata vredno 600.000 evra
VIŠE primeraka grumenja zlata iz nacionalne kolekcije ukradeno je danas iz Galerije geologije i mineralogije Prirodnjačkog muzeja u Parizu, a galerija će ostati zatvorena do daljeg, saopštilo je francusko tužilaštvo i Galerija.
Nestanak zlatnih grumenova otkrila je čistačica pri dolasku na posao, a nakon toga su na ulazima ustanove primećeni tragovi provale, saopštilo je francusko tužilaštvo za BFM TV.
- Vrednost ukradenih primeraka procenjuje se na oko 600.000 evra, ali oni imaju neprocenjivu istorijsku vrednost - rekao je izvor iz Prirodnjačkog muzeja za BFM TV.
Izvor dodaje i da su "jedinice policije Pariza uključene odmah nakon što su službe bezbednosti Muzeja konstatovale provalu".
Galerija geologije i mineralogije biće zatvorena za posetioce do daljeg "iz bezbednosnih razloga i zbog istrage", a uvedene su i pojačane mere nadzora, saopštilo je rukovodstvo muzeja.
