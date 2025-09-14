Svet

LIKVIDIRANI PUTINOVI GARDISTI, ŠOK U DNJEPROPETROVSKOJ OBLASTI: Rusi uhvaćeni na prepad, razneta pruga

В.Н.

14. 09. 2025. u 10:18

EKSPLOZIJA na pruzi u ruskoj Orlovskoj oblasti rezultirala je smrću dvojice pripadnika Rosgvardije

ЛИКВИДИРАНИ ПУТИНОВИ ГАРДИСТИ, ШОК У ДЊЕПРОПЕТРОВСКОЈ ОБЛАСТИ: Руси ухваћени на препад, разнета пруга

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ukrajinske snage su 13. septembra ponovo oslobodile selo Filija u Dnjepropetrovskoj oblasti, koje su ruske trupe nakratko okupirale tokom letnje ofanzive.

Akciju je izveo 425. puk „Skelja“, koji je brzim napadom neutralisao neprijateljske položaje, zarobio vojnike i učvrstio kontrolu nad selom.

Istovremeno, u ruskoj Orlovskoj oblasti izvedena je sabotaža na železničkoj pruzi.

Tokom eksplozije poginula su dvojica pripadnika Putinove elitne Rosgvardije, dok je treći teško ranjen.

(Kurir)

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

