HAOS U MADRIDU: Najmanje 14 ljudi povređeno u eksploziji, 17 vatrogasnih ekipa na terenu (FOTO)

D.K.

13. 09. 2025. u 17:11

NAJMANjE 14 ljudi povređeno je danas u eksploziji u Madridu, od čega jedna osoba teže.

ХАОС У МАДРИДУ: Најмање 14 људи повређено у експлозији, 17 ватрогасних екипа на терену (ФОТО)

Foto: Shutterstock

Do eksplozije je došlo oko tri sata po lokalnom vremenu u južnom madridskom distriktu Valjekasu, saopšteno je iz hitnih služvi, javlja Rojters.

Kako se navodi, još nije poznat uzrok eksplozije.

(Tanjug)

