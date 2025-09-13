HAOS U MADRIDU: Najmanje 14 ljudi povređeno u eksploziji, 17 vatrogasnih ekipa na terenu (FOTO)

NAJMANjE 14 ljudi povređeno je danas u eksploziji u Madridu, od čega jedna osoba teže.

Foto: Shutterstock

Do eksplozije je došlo oko tri sata po lokalnom vremenu u južnom madridskom distriktu Valjekasu, saopšteno je iz hitnih služvi, javlja Rojters.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Kako se navodi, još nije poznat uzrok eksplozije.

(Tanjug)

