BRAJAN VOLŠ IZBODEN U ZATVORU: Napadnut nekoliko nedelja pre početka suđenja za ubistvo Beograđanke Ane Volš

BRAJAN Volš, muškarac iz Masačusetsa optužen da je ubio raskomadao svoju suprugu Anu Volš, rođenu Beograđanku, napadnut je u zatvoru u četvrtak, nekoliko nedelja pre početka suđenja za ubistvo, prenosi Njujork Post.

Volš je napadnut unutar stambene jedinice u jednom kazneno-popravnom centru u Dedemu, nešto pre 22 časa.

Kancelarija šerifa okruga Norflok nije identifikovala Volša kao žrtvu, ali je njegov advokat, Leri Tipton, potvrdio za Masslive.com da je Volš izboden.

Volš je prebačen u bolnicu Beth Israel Deaconess Medical Center u Bostonu na lečenje i tokom noći vraćen u zatvor, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.

„Drugo lice koje je učestvovalo u incidentu savladali su čuvari, a improvizovano tupo oružje je pronađeno,“ navodi se u saopštenju.

Incident se istražuje.

Volš je optužen da je u januaru 2023. ubio i raskomadao svoju suprugu Anu.

Suđenje mu je zakazano za oktobar.

Ana Volš, majka troje male dece i agent za nekretnine koja je radila u Vašingtonu, nestala je na Novu godinu 2023. i prijavljena kao nestala nekoliko dana kasnije.

Njeno telo nikada nije pronađeno.

Sigurnosne kamere u prodavnici Home Depot snimile su Brajana Volša kako kupuje razne predmete, uključujući tri mopa i četke, dva zaštitna para naočara i nož za univerzalnu upotrebu.

Istražitelji veruju da je ove predmete iskoristio da se otarasi tela svoje supruge.

Tokom potrage za Anom, istražitelji su pronašli testeru sa „malim fragmentom kosti“ u kontejneru za smeće preko puta kuće Volšove majke.

U danima nakon nestanka svoje supruge, Volš je navodno koristio iPad svog sina kako bi napravio više od desetak Google pretraga o tome kako se rešiti tela, naveli su tužioci.

Pre njenog nestanka, Volš je unajmio privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara.

U to vreme, njihov brak je bio u krizi zbog Brajanovih drugih pravnih problema.

On je bio u kućnom pritvoru u okviru uslovne kazne pre izricanja presude zbog prodaje lažnih slika Endija Vorhola, naveli su tužioci.

