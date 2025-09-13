BRAJAN VOLŠ IZBODEN U ZATVORU: Napadnut nekoliko nedelja pre početka suđenja za ubistvo Beograđanke Ane Volš
BRAJAN Volš, muškarac iz Masačusetsa optužen da je ubio raskomadao svoju suprugu Anu Volš, rođenu Beograđanku, napadnut je u zatvoru u četvrtak, nekoliko nedelja pre početka suđenja za ubistvo, prenosi Njujork Post.
Volš je napadnut unutar stambene jedinice u jednom kazneno-popravnom centru u Dedemu, nešto pre 22 časa.
Kancelarija šerifa okruga Norflok nije identifikovala Volša kao žrtvu, ali je njegov advokat, Leri Tipton, potvrdio za Masslive.com da je Volš izboden.
Volš je prebačen u bolnicu Beth Israel Deaconess Medical Center u Bostonu na lečenje i tokom noći vraćen u zatvor, saopštila je kancelarija šerifa za Fox News Digital.
„Drugo lice koje je učestvovalo u incidentu savladali su čuvari, a improvizovano tupo oružje je pronađeno,“ navodi se u saopštenju.
Incident se istražuje.
Volš je optužen da je u januaru 2023. ubio i raskomadao svoju suprugu Anu.
Suđenje mu je zakazano za oktobar.
Ana Volš, majka troje male dece i agent za nekretnine koja je radila u Vašingtonu, nestala je na Novu godinu 2023. i prijavljena kao nestala nekoliko dana kasnije.
Njeno telo nikada nije pronađeno.
Sigurnosne kamere u prodavnici Home Depot snimile su Brajana Volša kako kupuje razne predmete, uključujući tri mopa i četke, dva zaštitna para naočara i nož za univerzalnu upotrebu.
Istražitelji veruju da je ove predmete iskoristio da se otarasi tela svoje supruge.
Tokom potrage za Anom, istražitelji su pronašli testeru sa „malim fragmentom kosti“ u kontejneru za smeće preko puta kuće Volšove majke.
U danima nakon nestanka svoje supruge, Volš je navodno koristio iPad svog sina kako bi napravio više od desetak Google pretraga o tome kako se rešiti tela, naveli su tužioci.
Pre njenog nestanka, Volš je unajmio privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara.
U to vreme, njihov brak je bio u krizi zbog Brajanovih drugih pravnih problema.
On je bio u kućnom pritvoru u okviru uslovne kazne pre izricanja presude zbog prodaje lažnih slika Endija Vorhola, naveli su tužioci.
