KO JE UBIO AMERIČKOG PATRIOTU? Policija objavila fotografiju osumnjičenog

Novosti online

11. 09. 2025. u 19:34

POLICIJA je objavila fotografiju osobe osumnjičene za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti - navodi se u saopštenju policije u Juti.

Čarli Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa ubijen je juče na jednom događaju u Juti. 

Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.

