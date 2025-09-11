KO JE UBIO AMERIČKOG PATRIOTU? Policija objavila fotografiju osumnjičenog
POLICIJA je objavila fotografiju osobe osumnjičene za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti.
- Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti - navodi se u saopštenju policije u Juti.
Čarli Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa ubijen je juče na jednom događaju u Juti.
Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.
