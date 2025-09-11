Svet

"NEZAVISNOST 200" Maduro pokrenuo operaciju za odbranu Venecuele

В.Н.

11. 09. 2025. u 17:19

POKRENUTA je operacija za osiguranje sveobuhvatne odbrane zemlje, saopštio je predsednik Venecuele Nikolas Maduro.

НЕЗАВИСНОСТ 200 Мадуро покренуо операцију за одбрану Венецуеле

Foto: AP

 

- Pokrećem ovu operaciju u okviru koncepta sveobuhvatne odbrane zemlje: koncepta aktivnog otpora naroda i stalnih ofanzivnih dejstava u ovoj fundamentalnoj bici za postizanje i učvršćivanje mira - rekao je tokom javnog obraćanja koje je prenošeno na njegovom Jutjub kanalu.

Prema rečima Madura, operacija pod nazivom „Nezavisnost 200“ sprovodiće se na celoj teritoriji zemlje, a u okviru oružanih snaga biće formirana 284 fronta.

- Venecuela želi mir i pravo da se razvija po sopstvenom modelu. Mi ne želimo svet kolonija, ropstva... Mi ćemo braniti i jačati mir koji smo sopstvenim snagama izborili, u savršenom nacionalnom jedinstvu - istakao je predsednik.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ORBAN NA UDARU: Brisel zaustavio rusko finansiranje nuklearke
Svet

0 0

ORBAN NA UDARU: Brisel zaustavio rusko finansiranje nuklearke

ODLUKA Suda u EU da poništi dozvolu EK kojom se odobrava da izgradnju dva nuklearna reaktora u mađarskoj elektrani „Pakš 2“ finansira ruska kompanija je čisto politička i predstavlja poslednji trzaj evropske birokratije da kazni Rusiju, ali i neka vrsta opomene mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, smatra stručnjak za energetiku Jelica Putniković.

11. 09. 2025. u 22:42

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)