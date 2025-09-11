"NEZAVISNOST 200" Maduro pokrenuo operaciju za odbranu Venecuele
POKRENUTA je operacija za osiguranje sveobuhvatne odbrane zemlje, saopštio je predsednik Venecuele Nikolas Maduro.
- Pokrećem ovu operaciju u okviru koncepta sveobuhvatne odbrane zemlje: koncepta aktivnog otpora naroda i stalnih ofanzivnih dejstava u ovoj fundamentalnoj bici za postizanje i učvršćivanje mira - rekao je tokom javnog obraćanja koje je prenošeno na njegovom Jutjub kanalu.
Prema rečima Madura, operacija pod nazivom „Nezavisnost 200“ sprovodiće se na celoj teritoriji zemlje, a u okviru oružanih snaga biće formirana 284 fronta.
- Venecuela želi mir i pravo da se razvija po sopstvenom modelu. Mi ne želimo svet kolonija, ropstva... Mi ćemo braniti i jačati mir koji smo sopstvenim snagama izborili, u savršenom nacionalnom jedinstvu - istakao je predsednik.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"SPREMNI SMO ZA ORUŽANU BORBU" Maduro: Rasporedićemo oružane snage širom zemlje
11. 09. 2025. u 16:02
OMOGUĆAVA PRECIZNE POGOTKE NA VELIKIM DALjINAMA: Kakvom je puškom ubijen Čarli Kirk?
11. 09. 2025. u 17:00
TRAMP ĆE POSTHUMNO ODLIKOVATI ČARLIJA KIRKA: Predsednička medalja slobode velikom patrioti
11. 09. 2025. u 16:36
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)