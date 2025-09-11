"SLAB SAM NA SRBE, ONI SU SJAJNI" Ovako je ubijeni Čarli Kirk govorio o ljudima iz naše zemlje (VIDEO)

UBIJENI Trampov saradnik Čarli Kirk rođen je u Ilinoisu, gde se često družio sa ljudima iz Srbije.

Kirk je pre tri godine govorio o svom odnosu sa Srbima, a zatim je otkrio i da je igrao košarku u našem timu.

- Odrastao sam sa mnogim Srbima u Čikagu, slab sam na Srbe, oni su sjajni. Znam psovke na srpskom, ali ih neću reći sad jer će me pronaći Federalna komisija za komunikacije. Ja sam igrao sa srpskim košarkaškim timom, 'ime' mi je bilo Ševa Kurković. Ime našeg tima bilo je "Illinois white eagles" i svi smo bili belci - govorio je ranije Čarls Kirk, dodajući da u tome nije bilo ničeg rasističkog.

- Živeli smo u Americi i to je bilo super. Svi smo bili belci, Svi u timu su bili Srbi sem mene. I ja sam se nekako osećao kao da sam s Balkana. Putovali smo svuda, igrali sa timovima u kojima su bili Afroamerikanci i nikog nije bilo briga. Nijednog trenutka nije bilo reči o rasizmu. Oni su se znali međusobno preko zajednice Srba, što je jako super - govorio je tada Kirk.