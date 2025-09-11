Svet

LETONIJA ZATVORILA VAZDUŠNI PROSTOR: Oglasio se ministar odbrane

Танјуг

11. 09. 2025. u 13:29

MINISTAR odbrane Letonije Andris Spruds saopštio je danas da je ta zemlja, prema preporuci vojske, na nedelju dana zatvorile vazdušni prostor na istoku zemlje, u blizini granica sa Belorusijom i Rusijom.

ЛЕТОНИЈА ЗАТВОРИЛА ВАЗДУШНИ ПРОСТОР: Огласио се министар одбране

Foto Pixabay

On je rekao da je vojska procenila da je stopa rizika visoka nakon ruskog kršenja poljskog vazdušnog prostora, a da su potrebne preventivne mere iako Letonija nije direktno ugrožena, preneo je letonski portal LSM.

Letonsko ratno vazduhoplovstvo je trenutno u stanju visoke pripravnosti tokom sveobuhvatne vežbe nacionalne odbrane "Namejs", a vazdušni prostor će biti zatvoren do visine od 6.000 metara u zoni od 50 kilometara od spoljne granice zemlje.

- Zatvaranje vazdušnog prostora blizu istočne granice omogućiće potpunu kontrolu nad ovim područjem i olakšati otkrivanje neovlašćenih letećih objekata, ali i osloboditi ograničeni vazdušni prostor za lovce NATO-a Baltičke misije vazdušne policije i letonsku protivvazdušnu odbranu - objasnio je Spruds.

Dodao je da će se ovim potezom proširiti mogućnosti za testiranje akustičnih sistema za vazdušno osmatranje, simulaciju i suzbijanje operacija dronova, kao i raspoređivanje i obuku dodatnih mobilnih borbenih jedinica, dok vojska vrši pooštrene kontrole na istoku.

- Ruski dronovi u vazdušnom prostoru NATO-a su poziv na buđenje i moramo učiniti sve što je moguće da sprečimo eskalaciju napada dronovima - zaključio je Spruds.

Poljska je u sredu prijavila najmanje 19 neovlaščenih upada ruskih dronova, od kojih je nekoliko uništeno i saopštila da su bespilotne letelice ušle u zemlju iz Belorusije.

Na zahtev Poljske, NATO je aktivirao Član 4 Severnoatlantskog sporazuma kako bi započeo konsultacije među državama članicama Alijanse u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora dronovima.

