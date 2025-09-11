LETONIJA ZATVORILA VAZDUŠNI PROSTOR: Oglasio se ministar odbrane
MINISTAR odbrane Letonije Andris Spruds saopštio je danas da je ta zemlja, prema preporuci vojske, na nedelju dana zatvorile vazdušni prostor na istoku zemlje, u blizini granica sa Belorusijom i Rusijom.
On je rekao da je vojska procenila da je stopa rizika visoka nakon ruskog kršenja poljskog vazdušnog prostora, a da su potrebne preventivne mere iako Letonija nije direktno ugrožena, preneo je letonski portal LSM.
Letonsko ratno vazduhoplovstvo je trenutno u stanju visoke pripravnosti tokom sveobuhvatne vežbe nacionalne odbrane "Namejs", a vazdušni prostor će biti zatvoren do visine od 6.000 metara u zoni od 50 kilometara od spoljne granice zemlje.
- Zatvaranje vazdušnog prostora blizu istočne granice omogućiće potpunu kontrolu nad ovim područjem i olakšati otkrivanje neovlašćenih letećih objekata, ali i osloboditi ograničeni vazdušni prostor za lovce NATO-a Baltičke misije vazdušne policije i letonsku protivvazdušnu odbranu - objasnio je Spruds.
Dodao je da će se ovim potezom proširiti mogućnosti za testiranje akustičnih sistema za vazdušno osmatranje, simulaciju i suzbijanje operacija dronova, kao i raspoređivanje i obuku dodatnih mobilnih borbenih jedinica, dok vojska vrši pooštrene kontrole na istoku.
- Ruski dronovi u vazdušnom prostoru NATO-a su poziv na buđenje i moramo učiniti sve što je moguće da sprečimo eskalaciju napada dronovima - zaključio je Spruds.
Poljska je u sredu prijavila najmanje 19 neovlaščenih upada ruskih dronova, od kojih je nekoliko uništeno i saopštila da su bespilotne letelice ušle u zemlju iz Belorusije.
Na zahtev Poljske, NATO je aktivirao Član 4 Severnoatlantskog sporazuma kako bi započeo konsultacije među državama članicama Alijanse u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora dronovima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
DRONOVI U POLjSKOJ PODIGLI NATO NA NOGE: Šta zapravo stoji iza incidenta?
10. 09. 2025. u 17:41
"DOMET DRONOVA NE PRELAZI 700 KILOMETARA": Rusija o navodnom ulasku dronova u Poljsku
10. 09. 2025. u 15:34
ŠEF NATO OPTUŽUJE RUSIJU: Rute otkrio čiji su avioni neutralisali dronove u Poljskoj
10. 09. 2025. u 15:35
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)