Svet

EKSPERTI ZA "KRAGNU" U NEMAČKOJ: Još jedan obračun EU policije sa demonstrantima (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 09:53

JOŠ jedan snimak koji se pojavio u javnosti pokazuje kako se EU policija obračunava sa demonstrantima.

ЕКСПЕРТИ ЗА КРАГНУ У НЕМАЧКОЈ: Још један обрачун ЕУ полиције са демонстрантима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Po kratkom postupku se završava sa svima koji ometaju javni red i mir.

Pogledajte snimak iz Nemačke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice