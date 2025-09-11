AMERIKA NE ZNA ŠTA JE SNAŠLO: Vens putuje u Jutu
POTPREDSEDNIK SAD Džej Di Vens planira da otputuje u Jutu u četvrtak nakon što je Čarli Kirk ubijen iz vatrenog oružja na univerzitetskom kampusu, prema rečima izvora upoznatog sa njegovim planovima, piše CNN.
Vensova kancelarija nije komentarisala ovu vest.
Potpredsednik SAD je bio blizak sa osnivačem organizacije Turning Point USA, kojoj je predsednik Donald Tramp ranije pripisao zasluge za podsticanje mladih ljudi da glasaju za njega 2024. godine.
