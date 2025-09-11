Svet

PUCNJAVA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU: Najmanje troje učenika ranjeno - užas u Koloradu (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 00:01

NAJMANjE troje učenika ranjeno je danas u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Evergrin, a više od 100 policajaca još pretražuje školu u kojoj se pucnjava dogodila, saopštila je kancelarija lokalnog šerifa.

Foto: pixabay

Grad Evergrin se nalazi oko 45 kilometara jugozapadno od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado.

Portparolka kancelarije šerifa u Evergrinu Džeki Keli je saopštila da se još utvrđuje da li je pucnjavu izvršio jedan ili više strelaca, prenosi CNN.

Keli je kazala da je pucnjava, koja se dogodila u školskom dvorištu, policiji prijavljena u 12.24 sati po lokalnom vremenu, ali da vlasti nisu mogle da razjasne da li se dogodila unutar ili izvan školske zgrade.

Izvršni direktor bolnice Svetog Antonija, Kevin Kulinan rekao je na konferenciji za novinare da se troje maloletnika sa prostrelnim ranama leči u toj bolnici, i da se ne veruje da ima još povređenih. Ova tragedija označava 47. pucnjavu koja se dogodila u školi u Sjedinjenim Američkim Državama od početka ove godine, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za predškolce i učenike osnovnih škola do 12. razreda.

(Tanjug)

