PUCNJAVA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU: Najmanje troje učenika ranjeno - užas u Koloradu (VIDEO)

NAJMANjE troje učenika ranjeno je danas u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Evergrin, a više od 100 policajaca još pretražuje školu u kojoj se pucnjava dogodila, saopštila je kancelarija lokalnog šerifa.

Grad Evergrin se nalazi oko 45 kilometara jugozapadno od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado.

Portparolka kancelarije šerifa u Evergrinu Džeki Keli je saopštila da se još utvrđuje da li je pucnjavu izvršio jedan ili više strelaca, prenosi CNN.

Keli je kazala da je pucnjava, koja se dogodila u školskom dvorištu, policiji prijavljena u 12.24 sati po lokalnom vremenu, ali da vlasti nisu mogle da razjasne da li se dogodila unutar ili izvan školske zgrade.

BREAKING: ATF Denver confirms agents are responding to a shooting at Evergreen High School in Colorado.



Authorities say at least two students have been shot and taken to a hospital.



The Jefferson County Sheriff’s Office is leading the investigation



pic.twitter.com/IUMsrntqWY — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) September 10, 2025

Izvršni direktor bolnice Svetog Antonija, Kevin Kulinan rekao je na konferenciji za novinare da se troje maloletnika sa prostrelnim ranama leči u toj bolnici, i da se ne veruje da ima još povređenih. Ova tragedija označava 47. pucnjavu koja se dogodila u školi u Sjedinjenim Američkim Državama od početka ove godine, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za predškolce i učenike osnovnih škola do 12. razreda.

(Tanjug)