PAPRENO SKUP ŽIVOT: Mladi par se preselio sa Novog Zelanda u Srbiju, i otkrio šokantnu istinu o ovoj dalekoj zemlji snova

Novi Zeland mnogi smatraju zemljom snova - netaknuta priroda, planine, jezera i more na dohvat ruke, bogatstvo flore i faune koje privlači turiste iz celog sveta.

Ali, kako pokazuje iskustvo jedne Novozelanđanke koja na TikToku ima profil kiwigirlabroad, iza idilične slike krije se surova stvarnost - život u toj zemlji je za mnoge preskup.

U viralnom videu ona je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je napustila Novi Zeland i doselila se u Srbiju.

- Postoji mnogo razloga zašto sam otišla, ali hajde da počnemo sa najočiglednijim - troškovi života. Sve košta kao milion dolara! - ispričala je.

Samo za kiriju u Oklandu ona je izdvajala 300 evra nedeljno.

- I to ne za vilu ili zamak. To je stan kao mala kutija za cipele - rekla je ona i dodala da su kuće tamo često u lošem stanju. Pune buđi zbog vlažne klime.

Hrana, osnovne namirnice i cigarete takođe su, kako kaže, luksuz.

- Tri evra sam plaćala mleko od dva litra, puter blizu 10 evra. Crveno meso je bilo toliko skupo da sam maltene prestala da ga jedem. Pakovanje od 12 jaja koštalo je 15 evra, kilogram lubenice i do 20 evra, a paklicu cigareta 30 evra. Pred kraj smo često kupovali proizvode kojima je isticao rok trajanja, jer je bilo sve teže podmiriti osnovne potrebe.

Ona kaže da su ona i njen partner postali umorni od trošenja silnog novca samo da bi preživeli.

- Nikada nećete sesti u kafić jer je to jednostavno tako skupo. Praznici su skupi. Benzin skup. Javni prevoz na Novom Zelandu, takođe, skup. Molim vas, recite mi zašto na Novom Zelandu jedan krastavac košta šest evra, a jedna paprika tri?! - kaže ona naglašavajući da pored ovih postoje naravno i drugi troškovi poput struje, vode, garderobe...

Kupovina kuće, naglasila je, nije bila opcija.

- Prosečna kuća košta oko pola miliona evra. Ako vaša porodica već nema nekretninu, teško da ćete je ikada priuštiti.

Zbog toga se sa svojim partnerom, koji je Srbin, odlučila na preseljenje.

- Posetili smo Srbiju dva puta i zaista mi se dopalo. Bila sam željna da se preselimo ovde kada se ukaže prilika - rekla je.

Danas živi u Srbiji i, kako ističe, uživa u nižim troškovima i opuštenijem načinu života nego u dalekom Novom Zelandu.

