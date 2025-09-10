OPOZICIJA LJUTA ZBOG IMENOVANJA LEKORNIJA: Prete socijalni bunt i institucionalna blokada

Posle odluke francuskog predsednika Emanuela Makrona da mandat za sastav vlade ponudi Sebastijanu Lekorniju, opozicija među kojom su levica i suverenistička desnica, je ogorčena.

Žan-Lik Melanšon / Foto AP

Socijalisti, koji su se dugo nadali da bi ovoga puta premijerska funkcija mogla da pripadne njima, imajući u vidu da su na prošlogodišnjim izborima osvojili najviše glasova u koaliciji pobedničke levice, ističu da će se predsednik, insistiranjem na kontinuitetu vlade i pored drugačijeg izjašnjavanja građana na izborima, suočiti sa socijalnim besom i institucionalnom blokadom.

Za to se pruža prilika već danas, za kada je, još ranije, zakazan prvi veliki protest građana nezadovoljnih celokupnom situacijom u zemlji.

Lider krajnje levice Žan Lik Melanšon povodom imenovanja novog premijera govori o skandalu i maskaradi, dok predvodnica Zelenih Marin Tondolije ističe da se radi o "Makronovoj provokaciji" i da je od tri premijera postavljenih posle izbora, Lekorni njegov najbliži saradnik.

Ljuta je i suverenistička desnica. Predsednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela naglašava da "Makron ne menja tim koji gubi". Opozicija sada još odlučnije poziva predsednika da podnese ostavku.

Krajnji levičari su, čak, otišli korak dalje, pa su najavili iminentno podnošenje zahteva za smenu predsednika. Ali, taj potez nema gotovo nikakve šanse da dobije epilog koji žele sledbenici Žan-Lika Melanšona, imajući u vidu veoma komplikovanu institucionalnu proceduru u Francuskoj.