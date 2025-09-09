TRAMP NIJE BAŠ SREĆAN: Nakon napada Izraela na Hamas u Kataru - Netanjahu ukida imunitet teroristima
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da su prošla vremena kada su lideri terorista uživali imunitet na određenim mestima.
On je to rekao tokom obraćanja u ambasadi SAD u Jerusalimu, nakon što je nadgledao vazdušni udar na rukovodstvo Hamasa u Dohi, u Kataru, prenosi "Tajms of Izrael".
- Naši neprijatelji moraju znati jednu stvar – od osnivanja Izraela, krv Jevreja nije jeftina - rekao je Netanjahu govoreći na događaju u američkoj ambasadi u Jerusalimu.
Netanjahu je istakao da su se lideri Hamasa danas sastali na istom mestu gde su 7. oktobra 2023. godine slavili dok je Hamas, kako je kazao, još uvek sprovodio masakr u Izraelu.
Premijer Izraela je ocenio da "hirurški precizni" vazdušni udar Izraela koji je bio usmeren na "divlje" lidere Hamasa u Dohi može otvoriti put ka momentalnom kraju rata u Gazi.
Dodao je da je Izrael prihvatio predloge predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.
- Ako se prihvati predlog predsednika Trampa, rat može odmah da se završi i možemo ponovo početi da radimo na proširenju mira u našem regionu na korist svima - istakao je Netanjahu.
Izraelski premijer se stanovnicima Gaze obratio na engleskom jeziku.
- Ne dozvoljavajte da vas ovi teroristi ubice odvrate od pravog puta. Nikako im nije stalo do vas… Njihovi partneri u Gazi ne mare za vas. Oni se sklanjaju u podzemne tunele, dok vas drže na površini da im budete ljudski štit - poručio je Netanjahu stanovnicima Gaze.
On im je poručio da treba da se bore za svoja prava i za svoju budućnost.
- Sklopite mir s nama i prihvatite predlog predsednika Trampa. Ne brinite, možete to i obećavamo vam drugačiju budućnost. Ali prvo morate da uklonite ove ljude sa puta. Ako to učinite, naša zajednička budućnost neće imati granica - naglasio je Netanjahu.
Bela kuća: Tužan incident, ali i prilika za mir
Nakon vazdušnog napada Izraela na teritoriju Katara, iz Bele kuće je saopšteno da ova situacija izaziva duboko žaljenje, ali i da može predstavljati priliku za pokretanje napora u pravcu postizanja mira u regionu.
- Predsednik Tramp ističe da je Katar važan saveznik Sjedinjenih Država i duboko žali što je napad pogodio suverenu zemlju koja igra ključnu ulogu u diplomatskim naporima za mir - saopštila je portparolka Bele kuće, Karolin Levit.
Iz Bele kuće su dodali da, iako je incident tragičan, on može biti prilika za novi početak u procesu mirnog rešavanja konflikta.
- Ovaj incident je nesrećan, ali ali on može postati šansa da radimo zajedno na stvaranju stabilnijeg i mirnijeg regiona - dodaje se u saopštenju.
Predsednik Tramp je pozvao katarskog emira i premijera, izrazivši im zahvalnost na njihovoj doslednoj podršci i uverivši ih da se sličan napad neće ponoviti na teritoriji Katara.
Tramp je nakon napada razgovarao i sa Netanjahuom.
Zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Katara naveo je da ih SAD nisu unapred obavestile o predstojećem izraelskom napadu, kako su pisali pojedini mediji.
(RT)
