AMERIKANAC Majkl Aleksandar Glos, sin zamenika direktora CIA, poginuo je u zoni SVO, kod Časovog Jara u DNR, boreći se na strani Rusije, izjavio je komandant Vazdušno-desantnih snaga Mihail Teplinski na ceremoniji dodele odlikovanja za hrabrost.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Verovatno je on za vas neobičan, za nas je bio padobranac kao i mnogi drugi – zajedno sa svima je obavljao svoju dužnost i borio se. Borio se u području Časovog Jara, oslobađao Donbas. Kao i mnogi drugi, učestvovao je u jurišnim dejstvima rame uz rame sa svojim saborcima - rekao je Teplinski.

On je dodao da je Glos poginuo kao heroj, boreći se za oslobođenje Donbasa.

- Da je doživeo vreme kada Donbas bude slobodan, bio bi jako srećan. Sada ćemo uložiti sve snage da Donbas bude naš - istakao je komandant VDV.

- Njegovi roditelji mogu biti ponosni na svog sina, jer je izrastao u dostojnog građanina i Sjedinjenih Američkih Država, i, može se reći, i Ruske Federacije - dodao je Teplinski.

U aprilu je Majklov otac, Lari Glos, u intervjuu za The Washington Post izjavio da je za porodicu bilo „potpuno iznenađenje“ saznanje da je njegov sin bio „na bilo koji način povezan sa ruskim oružanim snagama“.

Iz smrtovnice izdate u Rusiji proizilazi da je Glos poginuo 4. aprila 2024. godine. On je sahranjen u decembru, nakon što su njegovi posmrtni ostaci predati porodici.

(Sputnjik)