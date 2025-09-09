SIN ZAMENIKA DIREKTORA CIA POGINUO U DONBASU: Borio se na strani Rusije
AMERIKANAC Majkl Aleksandar Glos, sin zamenika direktora CIA, poginuo je u zoni SVO, kod Časovog Jara u DNR, boreći se na strani Rusije, izjavio je komandant Vazdušno-desantnih snaga Mihail Teplinski na ceremoniji dodele odlikovanja za hrabrost.
- Verovatno je on za vas neobičan, za nas je bio padobranac kao i mnogi drugi – zajedno sa svima je obavljao svoju dužnost i borio se. Borio se u području Časovog Jara, oslobađao Donbas. Kao i mnogi drugi, učestvovao je u jurišnim dejstvima rame uz rame sa svojim saborcima - rekao je Teplinski.
On je dodao da je Glos poginuo kao heroj, boreći se za oslobođenje Donbasa.
- Da je doživeo vreme kada Donbas bude slobodan, bio bi jako srećan. Sada ćemo uložiti sve snage da Donbas bude naš - istakao je komandant VDV.
- Njegovi roditelji mogu biti ponosni na svog sina, jer je izrastao u dostojnog građanina i Sjedinjenih Američkih Država, i, može se reći, i Ruske Federacije - dodao je Teplinski.
U aprilu je Majklov otac, Lari Glos, u intervjuu za The Washington Post izjavio da je za porodicu bilo „potpuno iznenađenje“ saznanje da je njegov sin bio „na bilo koji način povezan sa ruskim oružanim snagama“.
Iz smrtovnice izdate u Rusiji proizilazi da je Glos poginuo 4. aprila 2024. godine. On je sahranjen u decembru, nakon što su njegovi posmrtni ostaci predati porodici.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SRAMOTA: Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog Putina (VIDEO)
09. 09. 2025. u 09:49
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)