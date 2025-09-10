U GAZI NEMA GENOCIDA: Zaključak britanske vlade o Pojasu Gaze, dok Netanijahu najavljuje evakuaciju zbog novih napada

DAN pošto je izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio stanovnicima palestinske enklave da se hitno evakuišu iz grada Gaze, najavivši početak nove kopnene ofanzive, britanska vlada je zaključila da u Pojasu Gaze nema genocida. U trenutku kada je ministar odbrane Izraela Izrael Kac izjavio da će Pojas Gaze biti "sravnjen sa zemljom ukoliko se Hamas ne preda i ne oslobodi taoce koje drži već 23 meseca", britanski ministar pravde i zamenik premijera Dejvid Lami ocenio je u Londonu da su izraelski napadi u Gazi "izuzetno neprihvatljivi, naročito zbog velikog broja žrtava među civilima, ali da pravila genocida nisu ispunjena".

Foto: Tanjug/AP photo

- Prema Konvenciji o genocidu, zločin genocida se dešava samo tamo gde postoji konkretna namera da se uništi, u celini ili delimično, nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa. Vlada nije zaključila da Izrael deluje sa tom namerom - istakao je Lami, dodavši da Izrael mora da učini više kako bi sprečio i ublažio patnju koju ovaj sukob izaziva.

Predsednica Odbora za međunarodni razvoj britanskog parlamenta Sara Čempion je prethodno zatražila od vlade da joj odgovori na pitanje "kakva je to politika Velike Britanije da kontinuirano isporučuje delove za borbene avione F-35 koji su indirektno poslati Izraelu u skladu sa njenom međunarodnom dužnošću da spreči genocid". Lami je istakao i da je Ministarstvo spoljnih poslova sprovelo nekoliko procena o pitanju genocida, uključujući i kada je vlada prošlog septembra odlučila da izuzme delove britanske proizvodnje za avion F-35 od suspenzije 30 licenci za izvoz oružja u Izrael.

Poruke dolaze uoči novog zasedanja Generalne skupštine UN na kojoj su priznanje države Palestine najavile Francuska, Kanada, Australija, pa i Velika Britanija. Britanski premijer Kir Starmer najavio je nedavno da će Ujedinjeno Kraljevstvo priznati Palestinu kao nezavisnu državu do sastanka UN u septembru, "ukoliko Izrael ne preduzme suštinske korake kako bi okončao užasnu situaciju u Gazi, postigne prekid vatre, jasno stavi do znanja da neće biti aneksije na Zapadnoj obali i ne obaveže se na dugoročni mirovni proces koji donosi rešenje o dve države".

U međuvremenu, Netanijahu je upozorio Palestince koji žive u gradu Gazi, njih oko milion, da se odmah evakuišu, u trenutku kada je broj žrtava u enklavi premašio 64.000.

- U poslednja dva dana srušili smo 50 terorističkih solitera, a ovo je samo početak kopnene operacije u gradu Gazi. Kažem stanovnicima grada Gaze: "Upozoreni ste, izađite odatle" - poručio je Netanijahu u video-poruci.

Izraelski premijer je još početkom avgusta najavio proširenje vojnih akcija na čitav Pojas Gaze, što je naišlo na kritike međunarodne zajednice koja zagovara prekid rata i oslobađanje preostalih talaca.

Potpuno smo zaboravljeni PALESTINCI se mesecima suočavaju i sa nezapamćenom glađu. Ističu i da više nemaju gde da se sklone. - Potpuno smo zarobljeni. Ili žele da nas izbace iz enklave, ili da nas presele na neko drugo mesto, ali nema više mesta. Čak ni mi, onkloški pacijenti, ne možemo da nađemo mesto na jugu - izjavio je za Rojters stanovnik Gaze Badžes el-Haldi.