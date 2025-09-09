HAOS NA ULICAMA NEPALA: U protestima poginula 21 osoba, 500 povređenih - predsednik prihvatio ostavku premijera Olija
PREDSEDNIK Nepala Ramčandra Paudel zvanično je prihvatio ostavku koju je ranije danas podneo premijer te zemlje K. P. Šarma Oli.
Ostavka dolazi nakon masovnih i nasilnih protesta, koje predvodi generacija Z. Građani traže odgovornost zbog korupcije, policijske brutalnosti i državnih ograničenja sloboda, prenosi The Himalayan Times.
Tokom poslednjih 48 sati poginula je najmanje 21 osoba, a preko 500 je povređeno u sukobima, posebno u blizini zgrade Federalnog parlamenta i širom Katmandua.
Premijer Nepala podneo je danas ostavku nakon što su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta rano jutros, zapalili njegovu kuću.
On je rekao da je to učinio kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize.
Ostavke su podneli i ministar vodosnabdevanja Pradip Jadav, ministar poljoprivrede i stočarstva Ram Nat Adhikari i ministar unutrašnjih poslova Rameš Lehak.
(Tanjug)
