ZBOG ČEGA "PADA" BAJRU: Dugovi rastu, štednja jedini spas

FRANCUSKI premijer Fransoa Bajru očekuje da posle popodnevne rasprave dobije "crveni karton" na glasanju o poslanika o poverenju vladi, posle čega bi trebalo očekivati novog mandatara.

Foto: Goran Čvorović

Premijer je ukazivao da je štednja neminovna. Javni dug iznosi 3.345 milijardi evra, odnosno 113,9 odsto BDP. Bajru je pokušao da kroz nacrt budžeta ušpara blizu 44 milijarde, da bi deficit sveo na 4,6 odsto sledeće godine, sa 5,4 koliko se očekuje da će biti na kraju ove.

Zbog toga je predložio niz nepopularnih mera, među kojima su zaleđivanje penzija i socijalnih davanja, ostavljanje praznih stolica državnih službenika koji odu u penziju, ukidanje 3.000 radnih mesta, zatvaranje nekih državnih agencija, povećavanje ličnih izdvajanja za lekove, ukidanje dva državna praznika… Jedino je budžet za odbranu ostao netaknut. Sve to nije bilo po ukusu većinske opozicije, sa oba kraja političkog spektra.

Očigledno je da će se ovakve klackalice s brzim smenama premijera nastaviti, možda i čitavih godinu i po, koliko je Makronu ostalo do kraja predsedničkog mandata, pošto je u nekoliko navrata stavio do znanja da ne namerava da ga skraćuje.

Francuzima ostaje nada da će s novim predsednikom, pošto Makron više nema prava da se kandiduje i za treći mandat, građani na opštim izborima odabrati stabilnost, kao što su to često radili u prošlosti, i budućem šefu države dati predsedničku većinu neophodnu da bi mogao da vlada.

Ali, do tada, ostaje još mnogo meseci političkog natezanja, previranja i kalkulisanja, čak uz mogući prevremeni izlazak pred biračke kutije za novi sastav parlamenta, sve da bi se nekako pokušao izlazak iz ćorsokaka u koji je zapao politički život u zemlji. A kada se na to dodaju dva datuma, 10. i 18. septembar, za kada su zakazani veliki socijalni protesti, jasno je da Franuze čeka vruća i neizvesna bliska budućnost.

APOLITIČNI BIZNISMEN ZA MATINjON Šta na sve to kažu Francuzi? Veliki broj njih nasumično izabran na ulici najradije ne bi pričao o politici. Samo lani zemlja je, u roku od godinu dana, imala četiri premijera. Ali, neko mora da uđe u Matinjon. Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da blizu 40 odsto građana traži apolitičnog premijera, iz civilnog društva ili poslovnog miljea.