POGOĐEN AERODROM: Eksplozija u Izraelu - zatvoren vazdušni prostor, sirene se nisu oglasile (VIDEO)

DRON koji su lansirali jemenski pobunjenici Huti pogodio je danas aerodrom Ramon, na jugu Izraela, a najmanje jedna osoba je lakše povređena, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Iks/@IranObserver0

Među povređenima je 50-godišnji muškarac, koji je zadobio rane od šrapnela, dok medicinske ekipe pružaju pomoć i ljudima koji pate od akutne anksioznosti zbog napada, prenosi Tajms of Izrael.

⚡️BREAKING



Israel's Ramon Airport terminal has been just struck by a Drone from Yemen



All airplanes have been grounded pic.twitter.com/SUOGMGqjqI — Iran Observer (@IranObserver0) September 7, 2025

Vazdušni prostor iznad aerodroma u blizini Eilata je trenutno zatvoren, a vojska istražuje iz kog razloga se nisu oglasile sirene pre napada, kao i zašto dron nije identifikovan na vreme.

Prethodno je izraelska vojska oborila tri drona koja su lansirana iz Jemena.

(Tanjug)