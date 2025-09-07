Svet

POGOĐEN AERODROM: Eksplozija u Izraelu - zatvoren vazdušni prostor, sirene se nisu oglasile (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 15:35

DRON koji su lansirali jemenski pobunjenici Huti pogodio je danas aerodrom Ramon, na jugu Izraela, a najmanje jedna osoba je lakše povređena, saopštile su lokalne vlasti.

ПОГОЂЕН АЕРОДРОМ: Експлозија у Израелу - затворен ваздушни простор, сирене се нису огласиле (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@IranObserver0

Među povređenima je 50-godišnji muškarac, koji je zadobio rane od šrapnela, dok medicinske ekipe pružaju pomoć i ljudima koji pate od akutne anksioznosti zbog napada, prenosi Tajms of Izrael.

Vazdušni prostor iznad aerodroma u blizini Eilata je trenutno zatvoren, a vojska istražuje iz kog razloga se nisu oglasile sirene pre napada, kao i zašto dron nije identifikovan na vreme.

Prethodno je izraelska vojska oborila tri drona koja su lansirana iz Jemena.

(Tanjug)

