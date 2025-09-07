ANALIZA "NOVOSTI": Protivnike raspametili super moćnim arsenalom, prvi put prikazali novi laki tenk i supersonične rakete (FOTO)

SIMBOLIZUJUĆI želju kineskog rukovodstva i naroda da na planeti pobedi razum i dijalog a ne rat, kineska grandiozna parada održana 3. septembra u Pekingu završena je puštanjem u nebo čak 80 hiljada golubova simbola mira. Pre toga sedamdeset minuta je najbrojnija armija na svetu demonstrirala svoju oružanu moć koja se mora respektovati. U kineskoj vojnoj doktrini se kaže da će oni upotrebiti svoje atomske rakete samo ako ih neko napadne.

Foto: AP

Na glavnom i najvećem trgu u Pekingu Tjenanmenu Kinezi su prvi put pokazala svoju stratešku oružanu trijadu. Prošle su nove interkontinentalne rakete bazirane na kopnu, potom projektili kojima su naoružane njihove podmornice i brodovi kao i one avionske. Takvu trijadu imaju samo još dve armije na svetu, američka i ruska. Kinezi su celom svetu pokazali i ono što imaju samo oni i Rusi, a to su supersonične rakete koje Amerikanci tek sada prave.

Ovakve grandiozne parade Kinezi organizuju jednom u deset godina, a kao što je poznato povod je bio 80-godišnjica pobede nad japanskim agresorima u Drugom svetskom ratu. Pošto su kinesku paradu direktno prenosile vodeće svetske TV kompanije oni koji vole oružje i vojsku mogli su da uživaju, a i vojni analitičari zapadnih zemalja da plaše svoj narod. Mnoge je fascinirala uvežbanost kineskih vojnika koji su marširali tolikom preciznom geometrijom kao da je to neko režirao kompjuterski. Odabrano je 40.000 vojnika približno iste visine, a zategnuti u uniforme ostavljali su zaista impresivan utisak.Tako nešto u svetu može da se vidi još samo 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi.

Foto: AP

Organizatori velike parade u Pekingu su kao posebno važno isticali na brifinzima za domaće i strane novinare da je svo oružje napravljeno u kineskim fabrikama i da se već nalazi na bojevom dežurstvu, dakle u vojnim jedinicima. Od vojne tehnike koju koriste kopnene snage Kinezi su prvi put pokazali svoj novi tenk ZTZ-201. Za navođenje na cilj koristi se veštačka inteligencija. Kineski konstruktori su shvatili da je sada mnogo važnija mobilnost tenka nego pravljenje teških grdosija što još čine Amerikanci i Nemci. Dosadašnji glavni kineski tenk je bio težak 54 tone, a novi je lakši čak 15 tona. Ovaj tenk ima i top nove generacije kalibra 105 milimetara. Njegovu posadu čine tri čoveka. Zahvaljujući novoj tehnici, njihov pregled iz tenka 360 stepeni.

Ljubitelji oružja mogli su da vide kineske interkontinentalne rakete "dunfen-61" koja se vodi kao DF-61 a leti 12.000 kilometara. Ona u završnoj fazi leta otvara "buket" bojevih glava. Pokazana je i modernizovana raketa DF-31 tj. "dunfen-31". Od raketa srednjeg dometa mogla se videti mobilna raketa na tvrdo gorivo DF-17 koja može da ima i hipersonični blok DF-ZF.

Foto: AP

Posebni interes zapadni analitičari su pokazali za kinesku interkontinentalnu raketu DF-5C koja leti na tečno gorivo, a naoružana je sa čak 13 atomskih bojevih glava. Za gađanje protivničkih avionskih baza ali i brodova, Kinezi imaju balističku raketu DF-26D čiji je domet veći od 5.000 kilometara.

Kineski avioni su naoružani krilatim raketama CJ-20A dometa do 2.500 kilometara a podmornice sa JL-1 i JL-3. Posebnu pažanju su privukle kineske hipersonične rakete namenjene za borbu protiv brodova. Zapadni komentatori tvrde da te rakete posebno brinu Amerikance čiji brodovi patroliraju delovima Tihog okeana. Kinezi su pokazali i svoja podvodna kao i teška torpeda i mine. Veliku znatiželju je izazvao ogromni torpedo AJX.002 dužine 20 metara i prečnika 1,5 metara koji može da se kreće brzinom 30 čvorova i da plovi više od 200 sati.

U koloni vojne tehnike bila su i sredstva protivvazdušne odbrane. Prvi put je pokazana nova PVO raketa velikog dometa HQ -26 kao i sistemi raketne odbrane HQ-29. Za borbu sa ciljevima u vazduhu Kinezi imaju rakete GJ-11 kao i projektile "vazduh-vazduh" tipa PL-15 koje gađaju ciljeve na 200 kilometara udaljenosti. Za udare po ciljevima na zemlji imaju bombe od 500 kilograma tipa LS-6 i FT-7 koje se navode laserskom bojevom glavom.

Hipersonična raketa YJ-15 nazvana "udar orla" namenjena je za uništavanje protivničkih brodova. Slične rakete sa supersoničnim blokom za borbu protiv brodova su i YJ-19 i YJ-20 kao i YJ-21, samo im je domet različit. Pokazali su Kinezi i svu svoju paletu aviona - od daljinskih bombardera, transportera pa do svog "nevidljivog". Foto: AP

Preko Tjenanmena su prošle i četiri vrste radara nove generacije, a zanimljivo je da oni uočavaju i tzv. nevidljive avione. Pokazani su i najnoviji dronovi, zatim lasersko oružje kao i sredstva elektronske borbe. Kineski dron GJ-11 "oštri mač" može da bude u vazduhu šest sati i da leti na maksimalnoj visini od 12.000 kilometara.

Prvi put su na paradi učestvovale i jedinice koje se bave zaštitom kineskog sajber prostranstva kao i vojno-kosmičke snage. Nebom su preletele i stotine bojevih aviona i helikoptera.

Kineska armija je za vreme vladavine Si Đinpinga pre deset godina počela reformu i bila je modernizovana a takođe je očišćena od korupcije. Ona ima oko 2,3 miliona vojnika a godišnji vojni budžet joj je oko 240 milijardi dolara. Upućeni misle da je budžet znatno veći ali je drugi deo "sakriven" pod razne rashode. Sada je to u pravom smislu moderna i moćna armija. Uoči parade kineski lider Si je kazao da oružane snage moraju još brže da se razvijaju kako bi odlučno mogle da brane suverenitet svoje zemlje. Rukovodstvo Kine je poručilo da parada u čast dana pobede pokazuje neprolaznost nasleđa velikog duha vojnog otpora ali i poruka svetu da Kina ne menja svoj pravilni istorijski odnos prema Drugom svetskom ratu kao i spremnost da štiti međunarodnu pravdu.