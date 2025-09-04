MATARELA IZRAZIO SAUČEŠĆE: Đorđo Armani je bio simbol italijanske genijalnosti u svetu

MODNI kreator Đorđo Armani bio je simbol italijanske genijalnosti u svetu, poručio je danas predsednik Italije Serđo Matarela povodom smrti proslavljenog dizajnera.

Foto Tanjug/AP/DAMIR SENČAR

-Predsednik Republike Serđo Matarela izražava saučešće povodom smrti Đorđa Armanija, majstora stila i mode i simbola italijanske genijalnosti u svetu, navodi se u saopštenju predsedničke palate Kvirinale, prenosi agencija ANSA.

U saopštenju se navodi da je Armani (91) bio povučena i diskretna ličnost, čovek kojeg je krasila konstantna, neumorna kreativnost.

Ističe se da je tokom dugih godina svoje plodne karijere Armani redefinisao kanone elegancije i luksuza na međunarodnom nivou.

-Njegova sofisticirana jednostavnost, posvećenost kvalitetu i pažnja usmerena na detalje, inspirisali su i uticali na generacije dizajnera, navodi se u saopštenju iz kabineta italijanskog predsednika Serđa Matarele.

Armani je preminuo danas u 92. godini života, saopštila je Armani grupa.

On je kombinovao dizajnerski talenat sa oštroumnošću biznismena, vodeći kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde evra (2,7 milijardi dolara) godišnje, preneo je Rojters.

Već neko vreme se nije osećao dobro i bio je primoran da odustane od revija svoje grupe na Nedelji muške mode u Milanu u junu, što je bio prvi put u njegovoj karijeri da je propustio jedan od događaja na pisti.

(Tanjug)

