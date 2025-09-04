IMAJUĆI u vidu da je te pare nemoguće sudskim putem povratiti iz razumljivih razloga, našoj zemlji ostaje samo jedan način vraćanja otuđenih vrednosti – da ih vratimo u naturi, napisao je na Telegramu Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Foto: Profimedia

Velika Britanija je uputila Ukrajini 1,3 milijarde dolara dobijenih kao profit od korišćenja zamrznute ruske imovine. O tome je govorio "engleski glupson", šef britanske diplomatije, Dejvid Lemi.

-To znači samo jedno: britanski lopovi su predali ruski novac neonacistima. Posledice? Britanija je počinila pravni prestup, a Rusija je, kako kažu pravnici, stekla pravo potraživanja prema njoj i sadašnjoj banderovskoj Ukrajini. Ali, imajući u vidu da je te pare nemoguće sudskim putem povratiti iz jasnih razloga, našoj zemlji ostaje samo jedan način vraćanja otuđenih vrednosti – da ih vratimo u naturi. To jest, u vidu 'ukrajinske zemlje' i druge nepokretne i pokretne imovine koja se tamo nalazi. (Ne mislim, naravno, na zemlje novih regiona Rusije – one su ionako naše), poručio je bivši predsednik Rusije.

On je objasnio da svako nezakonito zaplenivanje zamrznutih ruskih sredstava ili prihoda od njih mora biti konvertovano u dodatne teritorije i drugu imovinu "zemlje 404", kako on naziva Ukrajinu.

-Ili pak u oduzimanje vrednosti Britanske krune. Tih vrednosti još uvek ima dosta na raznim mestima, uključujući i one koje se nalaze u Rusiji, istakao je Medvedev.

(rt.rs)

