Svet

MEDVEDEV PORUČIO LONDONU I KIJEVU: Vratićemo lako ukradena ruska sredstva – teritorijom "zemlje 404"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 19:30

IMAJUĆI u vidu da je te pare nemoguće sudskim putem povratiti iz razumljivih razloga, našoj zemlji ostaje samo jedan način vraćanja otuđenih vrednosti – da ih vratimo u naturi, napisao je na Telegramu Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИО ЛОНДОНУ И КИЈЕВУ: Вратићемо лако украдена руска средства – територијом земље 404

Foto: Profimedia

Velika Britanija je uputila Ukrajini 1,3 milijarde dolara dobijenih kao profit od korišćenja zamrznute ruske imovine. O tome je govorio "engleski glupson", šef britanske diplomatije, Dejvid Lemi.

-To znači samo jedno: britanski lopovi su predali ruski novac neonacistima. Posledice? Britanija je počinila pravni prestup, a Rusija je, kako kažu pravnici, stekla pravo potraživanja prema njoj i sadašnjoj banderovskoj Ukrajini. Ali, imajući u vidu da je te pare nemoguće sudskim putem povratiti iz jasnih razloga, našoj zemlji ostaje samo jedan način vraćanja otuđenih vrednosti – da ih vratimo u naturi. To jest, u vidu 'ukrajinske zemlje' i druge nepokretne i pokretne imovine koja se tamo nalazi. (Ne mislim, naravno, na zemlje novih regiona Rusije – one su ionako naše), poručio je bivši predsednik Rusije.

On je objasnio da svako nezakonito zaplenivanje zamrznutih ruskih sredstava ili prihoda od njih mora biti konvertovano u dodatne teritorije i drugu imovinu "zemlje 404", kako on naziva Ukrajinu.

-Ili pak u oduzimanje vrednosti Britanske krune. Tih vrednosti još uvek ima dosta na raznim mestima, uključujući i one koje se nalaze u Rusiji, istakao je Medvedev.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost