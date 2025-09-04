TRAMP PRITISKA EU: Ne kupujte rusku naftu!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas evropskim liderima da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu jer prodaja tog energenta pomaže Moskvi u finansiranju rata protiv Ukrajine, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće za Rojters.

Tramp je rekao učesnicima sastanka "Koalicije voljnih" da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu nakon što je Rusija za godinu dana zaradila 1,1 milijardu evra prodajom goriva EU, naveo je zvaničnik.

Prema njegovim rečima, evropski lideri moraju da izvrše ekonomski pritisak na Kinu zbog toga što, kako se navodi, finansira ruske ratne napore.

Zvaničnik je naveo da je Tramp jasno stavio do znanja da rat u Ukrajini nije njegov rat, već da i Evropljani takođe moraju da pojačaju napore u cilju okončanja tog sukoba.

Evropska komisija je predložila zakon o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa u EU do 1. januara 2028. godine.

U Parizu je danas održan sastanak "Koalicije voljnih" o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je po završetku sastanka da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

