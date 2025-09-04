Svet

"SVI SMO POGREŠILI U VEZI SA PUTINOM" Merc: Trebalo je da shvatim pretnju brže

В. Н.

04. 09. 2025. u 15:42

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da su evropski lideri pogrešno procenili rusko-ukrajinski sukob i ruskog lidera Vladimira Putina.

Foto Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

- Svi smo pogrešili u vezi sa Vladimirom Putinom. Istina je da sam, što se mene tiče, uvek bio skeptičan. Ali trebalo je da i sam shvatim pretnju brže - mnogo pre 2022. godine, mnogo pre njegovog napada na Ukrajinu - 2014. godine, kada je izvršio invaziju na Krim. A možda i još 2008. godine, kada je napao Gruziju - rekao je on u intervjuu za "Pari mač".

Merc je ukazao na "istorijske razmere" onoga što se dešava, napominjući da je Putin "agresijom na Ukrajinu napao drugu najveću zemlju na evropskom kontinentu po površini".

Takođe je upozorio da će Evropljani godinama da budu suočeni sa ovim "autoritarnim režimom koji više ne poštuje ravnotežu koja je ranije postojala".

Merc je nedavno nazvao ruskog lidera "najvećim ratnim zločincem našeg vremena".

(Tanjug)

