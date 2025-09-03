RUSIJA je spremna za nastavak pregovaračkog procesa sa Ukrajinom, rokovi za održavanje nove runde razgovora zavise od realizacije ranije postignutih dogovora i spremnosti Kijeva da razmotri ruske predloge, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

FOTO: AP/Tanjug

„Rusija je od samog početka za rešavanje ukrajinske krize mirnim putem. Predlaže sve forme. Koncepcije mogućnosti političkog rešavanja pridržavamo se i sada“, navela je ona u intervjuu za RIA Novosti.

Podsetila je da su u Istanbulu održane tri runde pregovora i da to nije bio lak dijalog – više kao posipanje opsednutih svetom vodicom, ali, uprkos tome omogućio je da se postignu važni dogovori, pre svega na humanitarnom planu.

Zaharova je rekla i da Rusija čeka odgovor ukrajinske strane na predlog o formiranju tri radne grupe - za politička, vojna i humanitarna pitanja.

Kako je rekla, bez obzira na posredničke napore administracije Donalda Trampa i njegove lične, kijevski režim i njegovi zapadnoevropski sponzori ne pokazuju kooperativnost.

„Oni odbacuju čak i mogućnost bilo kakvih kompromisa, nemajući za to nikakvih osnova ni na borbenom polju ni sa moralno-etičkog aspekta. Neprestano od sebe prave žrtvu a zapravo pokušavaju da sakriju neonacističku suštinu svojih aktivnosti“, rekla je ona.

Kako je istakla, bez adekvatnog pristupa, koji obuhvata i prostor za kompromis od strane Kijeva, uzajamno prihvatljivo rešenje neće biti moguće postići.

Prema njenim rečima, očigledno je da kijevski režim želi da učini sve da sabotira razumevanje, atmosferu i kurs uspostavljen tokom pregovora na Aljasci.

O napadima na naftovod "Družba"

Upitana da prokomentariše napade kijevskog režima na naftovod „Družba“ koji je važan element energetske bezbednosti članica EU I NATO, a koje Brisel nije osudio što bi moglo da ukazuje na potencijalnu koordinaciju nekih od zapadnih partnera Kijeva, Zaharova kaže:

„Ako mislite na direktnu kontrolu, ta se verzija ne sme isključiti. Ako govorite uopšte o umešanosti zapadnih država u terorističke aktivnosti, odgovor je – da. Zapad, čim mu nešto ne odgovara, odmah počinje sa izjavama, bežanjem u međunarodne organizacije, usvajanjem za njih pogodnih rezolucija, sankcija. Iz situacije koja je za njih prioritet oni prave medijsku kampanju. Nebitno je da li je ta situacija realna, da li je neko poginuo ili je to sve samo još jedna manipulacija. Vidite li takvu reakciju na terorističke akcije kijevskog režima? Ne. Ali, nijednom nismo čuli ni osude udara na njihovu infrastrukturu.“

Kako je dodala, kijevski režim vidi i podršku a ima i motivaciju za dalje aktivnosti.

„Pogledajte kako Mađarska pokušava da izdejstvuje garancije bezbednosti od EU. Budimpešta je apsolutno odbijena. Štaviše, mogu se čuti izjave briselskih funkcionera o tome da je to normalno i to je još jedan signal Kijevu da može da radi šta hoće. Zar Mađarska više nije članica EU? Zar njena energetska bezbednost ništa ne znači EU? “, upitala je Zaharova, dodajući da su za Zapad samo korist i pragmatičnost sveta stvar.