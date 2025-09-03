Svet

VELIKI BROJ MRTVIH I RANJENIH U LISABONU: Popularna žičara iskliznula iz šina i srušila se (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

03. 09. 2025. u 20:26

NAJMANjE tri osobe poginule su danas, a više od 20 ih je povređeno kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, žičara Glorija, iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.

Foto: Tviter printskrin/ Le Fil Express

Fotografija sa mesta događaja pokazuje da je kabina žičare, slična tramvaju, praktično uništena, prenosi Rojters.

"Ono što trenutno možemo reći jeste da ima nekoliko žrtava", izjavio je šef smene Lisabonske vatrogasne brigade.

 

(Tanjug)

