"POGODIO JE PRAVO U CENTAR" Zaharova - Fico pogodio suštinu Evrope uporedivši je sa žabom na dnu bunara
SLOVAČKI premijer Robert Fico pogodio je pravu suštinu kada je uporedio Evropu sa žabom na dnu bunara, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
- Pogodio je pravo u centar, nije govorio o ovom nesrećnom stvorenju, govorio je o uskim pogledima na svet, razumete? Radi se o toj maloj pukotini u koju sadašnji zapadnoevropski lideri gledaju - istakla je ona na radiju Sputnjik.
Prema njenim rečima, zapadnoevropska politička elita suzila je prostor i ugao gledanja onima kojima diktira agendu na veličinu tunela.
Prethodno, Fico je tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na sastanku u Pekingu uporedio EU sa žabom na dnu bunara, koja ne može da vidi šta se dešava gore.
- Ponekad se jako razočaram što Evropska unija, iako je veoma poštujem, nije u stanju da odgovori na kretanja u svetu - kazao je Fico.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
