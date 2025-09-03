Svet

"POGODIO JE PRAVO U CENTAR" Zaharova - Fico pogodio suštinu Evrope uporedivši je sa žabom na dnu bunara

Марија Стевановић
Marija Stevanović

03. 09. 2025. u 12:34

SLOVAČKI premijer Robert Fico pogodio je pravu suštinu kada je uporedio Evropu sa žabom na dnu bunara, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto Tanjug/AP/ANATOLY MEDVED

- Pogodio je pravo u centar, nije govorio o ovom nesrećnom stvorenju, govorio je o uskim pogledima na svet, razumete? Radi se o toj maloj pukotini u koju sadašnji zapadnoevropski lideri gledaju - istakla je ona na radiju Sputnjik.

Prema njenim rečima, zapadnoevropska politička elita suzila je prostor i ugao gledanja onima kojima diktira agendu na veličinu tunela.

Prethodno, Fico je tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na sastanku u Pekingu uporedio EU sa žabom na dnu bunara, koja ne može da vidi šta se dešava gore.

Foto: Tanjug/AP photo

- Ponekad se jako razočaram što Evropska unija, iako je veoma poštujem, nije u stanju da odgovori na kretanja u svetu - kazao je Fico.

(Sputnjik)

