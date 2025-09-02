SASTALI SE PUTIN I LUKAŠENKO: Belorusija će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini
PREDSEDNICI Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko sastali su se u Pekingu.
Putin je na početku susreta primetio da lideri Rusije i Belorusije uvek imaju o čemu da razgovaraju, uprkos čestim sastancima.
Ruski predsednik istakao je da nijedna zemlja ne može da zameni Belorusiju za Rusiju.
- Rekli ste da niko ne može Belorusiji da zameni Rusiju. Želim da kažem da niko ne može da zameni Belorusiju za Rusiju - napomenuo je ruski predsednik.
Takođe je istakao da Rusiju i Belorusiju povezuju „veoma bliski međudržavni odnosi“.
Lukašenko je rekao da će Belorusija nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini.
Ruski predsednik takođe je pohvalio kinesku inicijativu za globalno upravljanje, ističući da je dobra.
(Sputnjik)
