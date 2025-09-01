RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO AVGANISTAN: Na stotine mrtvih i povređenih

NAJMANjE 250 ljudi poginulo je u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštili su talibani.

Kako se navodi, povređeno je najmanje 500 ljudi.

- Pokrenuli smo ogromnu akciju spasavanja i mobilisali na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom - rekao je portparol ministarstva za javno zdravlje Avganistana Šarafat Zaman, prenosi NBC.

Prema njegovim rečima, biće potrebno vremena da se dobiju tačni podaci o broju stradalih i stepenu oštećenja infrastrukture, imajući u vidu da je zemljotres pogodio planinsku oblast.

Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Avganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara.

Ta oblast podložna je čestim zemljotresima, podseća Rojters i dodaje da je samo prošle godine u nizu zemljotresa život tamo izgubilo više od hiljadu ljudi.

