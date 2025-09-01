RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO AVGANISTAN: Na stotine mrtvih i povređenih
NAJMANjE 250 ljudi poginulo je u Avganistanu, kada je tu zemlju pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali, saopštili su talibani.
Kako se navodi, povređeno je najmanje 500 ljudi.
- Pokrenuli smo ogromnu akciju spasavanja i mobilisali na stotine ljudi da pomognu onima koji su u oblasti pogođenoj zemljotresom - rekao je portparol ministarstva za javno zdravlje Avganistana Šarafat Zaman, prenosi NBC.
Prema njegovim rečima, biće potrebno vremena da se dobiju tačni podaci o broju stradalih i stepenu oštećenja infrastrukture, imajući u vidu da je zemljotres pogodio planinsku oblast.
Epicentar zemljotresa koji je sinoć pogodio Avganistan nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom bio je na dubini od deset kilometara.
Ta oblast podložna je čestim zemljotresima, podseća Rojters i dodaje da je samo prošle godine u nizu zemljotresa život tamo izgubilo više od hiljadu ljudi.
(Blic)
Preporučujemo
TRESLA SE AMERIKA: Snažan zemljotres pogodio Nevadu, građani u panici
30. 08. 2025. u 21:50
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO BiH: Evo gde je epicentar
26. 08. 2025. u 13:37
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO ITALIJU: Evo gde je bio epcientar
26. 08. 2025. u 07:06
ZEMLjOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde se najviše treslo
25. 08. 2025. u 08:58
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)