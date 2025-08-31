MOSKVA I PEKING IZA ZATVORENIH VRATA: Putin obavestio Sija o kontaktima sa Vašingtonom

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je o rezultatima rusko-američkih razgovora na Aljasci sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopštio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Tanjug/AP photo

- Da, naš predsednik je, pre svega, veoma detaljno razgovarao sa predsednikom Kine. Sedeli su zajedno i mogli su aktivno i veoma efikasno da razgovaraju. Između ostalog, kako mi je rekao naš predsednik, o najnovijim kontaktima sa Amerikancima - rekao je Ušakov.

Ušakov je dodao da Putin još nije stigao da porazgovara sa i azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom, ali članovi delegacija dve zemlje aktivno su u kontaktu jedni sa drugima.

Ruski diplomata dodao je i da je na marginama Samita ŠOS planiran i sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom.

Najveći samit ŠOS-a u istoriji udruženja održava se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra i na njemu učestvuje više od 20 stranih lidera, uključujući predsednika Rusije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Samit prati više od 3.000 novinara iz Kine i drugih zemalja.

(Sputnjik)