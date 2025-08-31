MOSKVA I PEKING IZA ZATVORENIH VRATA: Putin obavestio Sija o kontaktima sa Vašingtonom
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je o rezultatima rusko-američkih razgovora na Aljasci sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopštio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Da, naš predsednik je, pre svega, veoma detaljno razgovarao sa predsednikom Kine. Sedeli su zajedno i mogli su aktivno i veoma efikasno da razgovaraju. Između ostalog, kako mi je rekao naš predsednik, o najnovijim kontaktima sa Amerikancima - rekao je Ušakov.
Ušakov je dodao da Putin još nije stigao da porazgovara sa i azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom, ali članovi delegacija dve zemlje aktivno su u kontaktu jedni sa drugima.
Ruski diplomata dodao je i da je na marginama Samita ŠOS planiran i sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom.
Najveći samit ŠOS-a u istoriji udruženja održava se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra i na njemu učestvuje više od 20 stranih lidera, uključujući predsednika Rusije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Samit prati više od 3.000 novinara iz Kine i drugih zemalja.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ŠOS: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali
31. 08. 2025. u 14:09
PUTIN I SI MENjAJU GEOPOLITIČKU IGRU: SAD glavna tema tajnog dogovora
30. 08. 2025. u 20:13
PUTIN ČESTITAO LUKAŠENKU ROĐENDAN
31. 08. 2025. u 00:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)