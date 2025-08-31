KRAJ ERE NOSAČA AVIONA? Kineske DF-21D i DF-26B rakete pretvaraju američku pomorsku moć u ranjivu metu (VIDEO)

PREMA analizi portala National Security Journal, svet ulazi u novu fazu vojne strategije, gde američki nosači aviona više nisu neprikosnoveni simbol globalne moći.

Kina je svojim revolucionarnim protivbrodskim balističkim raketama DF-21D i DF-26B stvorila oružje koje ugrožava samu srž američkog pomorskog prisustva na Pacifiku. Ovo nije samo evolucija naoružanja – ovo je strateški preokret, koji potencijalno može dovesti do situacije u kojoj bi SAD mogle da dožive novi „Pearl Harbor”, ali ovog puta na otvorenom moru.

Decenijama su glavni izazovi za američke nosače bile krstareće rakete i podmornice. Iako su te pretnje bile ozbiljne, američka mornarica je razvila tehnologije i taktike koje su ih činile savladivim. Ali DF-21D i DF-26B donose potpuno novu dimenziju problema. Lansirane sa mobilnih platformi duboko unutar kineske teritorije, ove rakete izlaze u gornje slojeve atmosfere, kreću se hipersoničnom brzinom – i do 10 Maha – i zatim se obrušavaju ka cilju pod gotovo vertikalnim uglom. Takva trajektorija čini njihovo presretanje gotovo nemogućim čak i za napredne odbrambene sisteme kao što su AEGIS i SM-6.

Stručnjaci iz National Security Journal-a ističu da se radi o „noćnoj mori za odbranu”: hipersonični projektil koji menja kurs i obrušava se pod oštrim uglom ne ostavlja dovoljno vremena ni prostora za reakciju. Za razliku od krstarećih raketa koje se kreću nižom brzinom i predvidivom putanjom, DF-21D i DF-26B zahtevaju potpuno nove tehnologije odbrane koje još uvek nisu razvijene.

PEARL HARBOR 2.0: SCENARIJI SUKOBA

Posebno zabrinjava potencijalni scenario krize oko Tajvana. U takvoj situaciji, SAD bi gotovo sigurno poslale jedan ili više svojih nosača u Zapadni Pacifik kako bi demonstrirale moć i pružile podršku Tajpeju. Međutim, kako upozoravaju analitičari, kineska vojska je razvila mrežu senzora, satelita i izviđačkih bespilotnih letelica koja omogućava praćenje američkih pomorskih grupa širom Tihog okeana. Jedan precizan pogodak DF-21D rakete mogao bi da onesposobi nosač, dok bi nekoliko pogodaka moglo dovesti do njegovog potapanja.

Posledice bi bile katastrofalne – više od 5.000 američkih mornara moglo bi da strada, a gubitak broda vrednog više od 13 milijardi dolara bio bi ne samo vojni, već i simbolički udarac od kojeg bi se ugled SAD teško oporavio. Upravo zbog takvog scenarija, mnogi analitičari već sada nazivaju DF-21D i DF-26B „oružjem strateškog odvraćanja”, koje može da promeni tok sukoba bez ijednog ispaljenog metka na kopnu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: PRECIZNOST I DOMET

DF-21D, poznata i kao „ubica nosača aviona”, ima domet veći od 1.500 kilometara i sposobna je da pogodi pokretne ciljeve na moru sa zapanjujućom preciznošću. Još moćnija DF-26B raketa ima domet i do 4.000 kilometara, što znači da može ugroziti američke baze na Guamu, koje su do sada bile ključna tačka oslonca za američke operacije u Indo-Pacifiku. Ove rakete ne samo da nadmašuju borbeni radijus američkih palubnih lovaca F/A-18 Super Hornet, koji iznosi oko 800 kilometara, već i stavljaju nosače u situaciju da budu pod stalnom pretnjom čim se približe Zapadnom Pacifiku.

DF-21D i DF-26B nisu samo projektili – oni su ključni elementi kineske strategije „Anti-Access/Area Denial” (A2/AD). Cilj ove strategije je jednostavan: sprečiti američke snage da uopšte priđu kineskoj obali i strateškim tačkama poput Tajvana ili Južnog kineskog mora. Kombinacijom balističkih raketa, naprednih radarskih sistema, dronova i podmornica, Kina stvara „balon zabrane pristupa” koji ozbiljno komplikuje planiranje bilo kakve američke vojne operacije u regionu.

Pentagon je svestan pretnje i već godinama ulaže u razvoj novih odbrambenih sistema. Sistemi poput SM-6 raketa, lasera i naprednih elektronskih ometača predstavljaju prvi korak u neutralizaciji kineske prednosti. Pored toga, u razvoju su i bespilotni tankeri MQ-25 Stingray, koji bi omogućili palubnim lovcima da deluju sa veće udaljenosti, van dometa DF-21D i DF-26B projektila. Međutim, i pored ovih napora, eksperti upozoravaju da su kineske rakete i dalje značajno ispred odbrambenih kapaciteta američke mornarice.

GLOBALNA TRKA U HIPERSONIČNOM NAORUŽANjU

Kina nije jedina koja ulaže u hipersonične tehnologije. Rusija je već testirala sisteme poput „Cirkona” i „Kinžala”, dok SAD ubrzano razvijaju sopstvene hipersonične projektile. Međutim, Kina je jedina koja je u potpunosti integrisala ovu tehnologiju u svoju pomorsku strategiju. Ovaj tehnološki jaz mogao bi da potraje godinama, a možda i decenijama, dok američka mornarica ne pronađe efikasna rešenja.

DF-21D i DF-26B ne znače samo taktičku prednost za Kinu – one menjaju čitav strateški balans u Indo-Pacifiku. Američka mornarica je decenijama gradila svoju doktrinu na sposobnosti projekcije moći putem nosača aviona. Danas, ta doktrina više nije bezbedna. Svaki ulazak nosača u Zapadni Pacifik nosi rizik od napada koji može promeniti tok sukoba i izazvati geopolitičke potrese širom sveta.

KRAJ ERE DOMINACIJE NOSAČA

Kako ističe National Security Journal, era u kojoj su američki nosači aviona mogli da deluju nekažnjeno u bilo kom delu sveta sada je završena. Pentagon se suočava sa teškim izborom: nastaviti sa strategijom koja izlaže najskuplje i najvažnije brodove neprihvatljivom riziku ili osmisliti novu doktrinu koja će se prilagoditi stvarnosti gde su kineske rakete faktor koji određuje sve.

Iako su DF-21D i DF-26B moćne, one nisu nepogrešive. Oslanjaju se na mrežu satelita i senzora koja može biti ometena ili uništena. Američka tehnologija elektronskog ratovanja i sajber napadi mogli bi da stvore prozore prilike za manevrisanje nosača. Međutim, čak i uz ove mogućnosti, jasno je da će buduće pomorske operacije izgledati potpuno drugačije nego pre samo jedne decenije.

Podsetimo, Kina je nedavno iznenadila vojnu javnost objavljivanjem retkog dvominutnog videa svoje hipersonične protivbrodske krstareće rakete DF-100, oružja koje su zapadni vojni analitičari već nazvali „hipersoničnim smrtnim zvonom“ američkih nosača aviona.

Ovde pomenute kineske balističke rakete označavaju početak nove ere u pomorskom ratovanju. One nisu samo pretnja američkim nosačima – one su simbol promene globalnog balansa moći, gde više nije sigurno da će američka mornarica imati nesporni primat na Pacifiku. Svet ulazi u period kada će tehnologija, brzina reakcije i sposobnost prilagođavanja odlučivati o ishodu budućih sukoba. Era dominacije nosača možda još nije potpuno završena, ali njena nepovratna transformacija je već počela.

