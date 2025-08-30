HITNO ZATVOREN ZOOLOŠKI VRT U INDIJI: Strahuju od širenja ove bolesti

ZOOLOŠKI vrt u Nju Delhiju danas je zatvoren, nakon što je otkriveno da su dve mrtve rode iz tog objekta bile pozitivne na visoko patogeni virus ptičijeg gripa H5N1, javlja list Tajms of Indija.

Unsplash

Uzorak još jedne mrtve ptice iz zoološkog vrta se testira dok vlasti sprovode mere biološke bezbednosti i intenzivan nadzor kako bi sprečile širenje virusa na druge životinje i ljude, objavio je list.

Vlasti su saopštile da će zoološki vrt biti zatvoren do daljih naredbi.

Širenje ptičijeg gripa izazvalo je zabrinutost vlade i živinarske industrije jer može uništiti jata ptica i živine, izazvati ograničenja trgovine, i predstavlja rizik od prenošenja na ljude.