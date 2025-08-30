HITNO ZATVOREN ZOOLOŠKI VRT U INDIJI: Strahuju od širenja ove bolesti
ZOOLOŠKI vrt u Nju Delhiju danas je zatvoren, nakon što je otkriveno da su dve mrtve rode iz tog objekta bile pozitivne na visoko patogeni virus ptičijeg gripa H5N1, javlja list Tajms of Indija.
Uzorak još jedne mrtve ptice iz zoološkog vrta se testira dok vlasti sprovode mere biološke bezbednosti i intenzivan nadzor kako bi sprečile širenje virusa na druge životinje i ljude, objavio je list.
Vlasti su saopštile da će zoološki vrt biti zatvoren do daljih naredbi.
Širenje ptičijeg gripa izazvalo je zabrinutost vlade i živinarske industrije jer može uništiti jata ptica i živine, izazvati ograničenja trgovine, i predstavlja rizik od prenošenja na ljude.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)