DOLIJALA! Policija privela ženu koja je "operisala" po Domu zdravlja i kafani
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Palilula uhapsili su I. I. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela krađa i teška krađa.
Osumnjičena je, juče u popodnevnim satima, iz kancelarije ugostiteljskog objekta na teritoriji Palilule, ukrala 60.000 evra i dva ručna sata.
Intenzivnim radom policijskih službenika ona je identifikovana i uhapšena, a pretresom stana osumnjičene, pronađeno je oko 45.000 evra, kao i sat za koje se sumnja da potiču iz krivičnog dela.
I. I. se sumnjiči i da je 20. avgusta ove godine u jednom Domu zdravlja obila više ormarića za presvlačenje i iz jednog ukrala torbicu u kojoj je bilo oko 12.000 dinara i lična dokumenta.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedena u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
