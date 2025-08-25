TRAMP OTKRIO DA JE PONOVO RAZGOVARAO SA PUTINOM: "A onda padne neka bomba i ja se naljutim"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon telefonskog razgovora koji su imali prošle nedelje, dok je u Beloj kući ugostio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i evropske lidere.

- Svaki razgovor koji imam s njim je dobar razgovor - rekao je Tramp. - A onda, nažalost, neka bomba padne na Kijev ili negde drugde, i ja se tada veoma naljutim. Mislim da ćemo završiti ovaj rat. Teško je.

On je dodao:

- Činjenica da je on (Putin) došao na Aljasku, u našu zemlju, mislim da je to velika poruka da želi da se to završi.

Uprkos Trampovoj diplomatskoj ofanzivi u Aljasci i Vašingtonu, Kremlj je, kako pišu mediji, ohladio inicijativu američkog predsednika za bilateralni susret Putina i Zelenskog.

Na pitanje zašto misli da Putin okleva da se sastane sa ukrajinskim predsednikom, Tramp je odgovorio:

- Zato što ga ne voli.

