TRAMP OTKRIO DA JE PONOVO RAZGOVARAO SA PUTINOM: "A onda padne neka bomba i ja se naljutim"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon telefonskog razgovora koji su imali prošle nedelje, dok je u Beloj kući ugostio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i evropske lidere.
- Svaki razgovor koji imam s njim je dobar razgovor - rekao je Tramp. - A onda, nažalost, neka bomba padne na Kijev ili negde drugde, i ja se tada veoma naljutim. Mislim da ćemo završiti ovaj rat. Teško je.
On je dodao:
- Činjenica da je on (Putin) došao na Aljasku, u našu zemlju, mislim da je to velika poruka da želi da se to završi.
Uprkos Trampovoj diplomatskoj ofanzivi u Aljasci i Vašingtonu, Kremlj je, kako pišu mediji, ohladio inicijativu američkog predsednika za bilateralni susret Putina i Zelenskog.
Na pitanje zašto misli da Putin okleva da se sastane sa ukrajinskim predsednikom, Tramp je odgovorio:
- Zato što ga ne voli.
(abc news)
