TRAMP: Ne dam više novac Ukrajini

SJEDINjENE Američke Države više ne troše novac na Ukrajinu, izjavio je američki predsednik Donald Tramp novinarima na ceremoniji potpisivanja niza ukaza u Beloj kući.

Foto MoD Ukrajine

-Ne dajemo Ukrajini nikakav novac. Trenutno ne gubimo nikakav novac. Sada prodajemo oružje NATO-u jer je Alijansa, zahvaljujući meni, pristala da poveća svoje (odbrambene) izdatke na 5 odsto, konstatovao je američki lider.

Prema njegovim rečima, detalji „bezbednosnih garancija“ za Kijev još nisu razmatrani.

-Ne znamo kakve će biti bezbednosne garancije jer nismo razgovarali o detaljima. Videćemo, naglasio je Tramp.

Tramp je napomenuo da veruje da će Evropa pružiti Ukrajini „značajne bezbednosne garancije“ i da će Sjedinjene Države biti uključene kao „podrška“.

Predsednik je naglasio da ako se postigne rešenje, ovo pitanje neće biti problem.

Pored toga, američki lider je ocenio da poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Aljasci pokazuje njegovu posvećenost rešavanju sukoba u Ukrajini.

-Mislim da je činjenica da je došao na Aljasku, u našu zemlju, ozbiljan pokazatelj da želi da postigne ovo (rešavanje sukoba). Nije mu bilo lako da dođe na Aljasku, istakao je šef Bele kuće.

Tramp je još izrazio uverenje da će biti u stanju da zaustavi borbe u Ukrajini.

-Na kraju ćemo zaustaviti sukob, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

Napomenuo je da je u početku, kada je preuzeo dužnost šefa Bele kuće, mislio da će ovaj sukob biti najlakše rešiti, „ali se ispostavilo da je to veliki sukob između ličnosti“.

Prethodno, Tramp je u intervjuu Foks njuzu objavio da bezbednosne garancije za Ukrajinu ne mogu da uključuju zaštitu od NATO-a, ali će Sjedinjene Države biti spremne da pomognu Evropi.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se prošlog ponedeljka sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.

Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori