"ŽELIM VAM MIRNO NEBO I SOLIDARNOST": Lukašenko čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko danas je čestitao narodu Ukrajine praznik Dan nezavisnosti, ističući da su dva naroda kroz istoriju stvorila neraskidive veze, saopšteno je iz pres službe beloruskog predsednika.

Foto: Shutterstock

“Sudbina beloruskog i ukrajinskog naroda je dugo bila da žive jedni pored drugih, u miru i slozi. Bliska koegzistencija stvorila je neraskidive krvne veze između naših naroda, učvršćene zajedničkom istorijom, hrišćanskim vrednostima i iskrenim prijateljstvom”, navodi se u čestitki Lukašenka, prenela je beloruska agencija Belta.

Prema njegovim rečima, koliko god spoljne sile pokušavaju da razdvoje dva naroda, Belorusija će nastaviti da bude otvorena za Ukrajince.

Predsednik Belorusije je poručio da je Minsk posvećen saradnji na zajedničku dobrobit kao i konstruktivnom dijalogu sa svojim južnim susedima.

“Želim iz sveg srca građanima Ukrajine da nađu svoj odgovor na aktuelne izazove, a vašoj multinacionalnoj zemlji želim mirno nebo, solidarnost i istinski nezavisan razvoj”, zaključio je Lukašenko.

Ukrajina danas obeležava 34. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti, kada je skupština, Verhovna Rada, 24. avgusta 1991, usvojila Akt o proglašenju nezavisnosti od Sovjetskog Saveza.

(Tanjug)

