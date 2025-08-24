"ŽELIM VAM MIRNO NEBO I SOLIDARNOST": Lukašenko čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko danas je čestitao narodu Ukrajine praznik Dan nezavisnosti, ističući da su dva naroda kroz istoriju stvorila neraskidive veze, saopšteno je iz pres službe beloruskog predsednika.
“Sudbina beloruskog i ukrajinskog naroda je dugo bila da žive jedni pored drugih, u miru i slozi. Bliska koegzistencija stvorila je neraskidive krvne veze između naših naroda, učvršćene zajedničkom istorijom, hrišćanskim vrednostima i iskrenim prijateljstvom”, navodi se u čestitki Lukašenka, prenela je beloruska agencija Belta.
Prema njegovim rečima, koliko god spoljne sile pokušavaju da razdvoje dva naroda, Belorusija će nastaviti da bude otvorena za Ukrajince.
Predsednik Belorusije je poručio da je Minsk posvećen saradnji na zajedničku dobrobit kao i konstruktivnom dijalogu sa svojim južnim susedima.
“Želim iz sveg srca građanima Ukrajine da nađu svoj odgovor na aktuelne izazove, a vašoj multinacionalnoj zemlji želim mirno nebo, solidarnost i istinski nezavisan razvoj”, zaključio je Lukašenko.
Ukrajina danas obeležava 34. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti, kada je skupština, Verhovna Rada, 24. avgusta 1991, usvojila Akt o proglašenju nezavisnosti od Sovjetskog Saveza.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
"VOLSTRIT ŽURNAL": Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju
24. 08. 2025. u 10:38
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)