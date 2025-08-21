Svet

„BESMRTNA JUNAČKA DELA U INOSTRANIM BORBENIM OPERACIJAMA“ Kim DŽong Un: U Kurskoj oblasti smo pokazali da smo najjača armija na svetu

LIDER Severne Koreje Kim Džong Un primio je oficire armije koji su učestvovali u operaciji oslobađanja Kurske oblasti, prenosi agencija KCNA.

Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kim Džong Un je saslušao izveštaj komandanata inostranog operativnog odreda Korejske narodne armije i visoko ocenio njihovo učešće u borbama u Kurskoj oblasti. Vojnici su prisustvovali prvoj ceremoniji uručenja državnih odlikovanja za „besmrtna junačka dela u inostranim borbenim operacijama“.

 -Naša armija je herojska. Zato što je ona sastavljena od sinova čije je živote podario naš herojski narod i koje je sam odgajio. Naša armija je u potpunosti pokazala svoje jedinstvene kvalitete. Ovaj rezultat joj je učvrstio zvanje i reputaciju najmoćnije armije na svetu, to je svima jasno. Naša armija sada radi ono što mora da radi i što je potrebno da radi. Ona će to raditi i u budućnosti- rekao je lider Severne Koreje.

