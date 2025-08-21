Svet

"PONUDA I DALJE VAŽI!" Oglasio se Sijarto - Mađarska želi da bude mesto sastanka Putina i Zelenskog

Марија Стевановић
Marija Stevanović

21. 08. 2025. u 10:35

MAĐARSKA je već dva puta ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, i ponuda i dalje važi, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Ako bude potrebno, spremni smo da obezbedimo odgovarajuće fer i bezbedne uslove za takve mirovne pregovore. Drago nam je ako možemo doprineti uspehu mirovnih akcija  - rekao je Sijarto u podkastu emitovanom na Fejsbuku.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije mogućnost sastanka lidera Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog usmerenog na okončanje rata u Ukrajini koji traje od februara 2022.

Postoji nekoliko predloga gde bi razgovori između Zelenskog i Putina mogli da se održe, a kao konkretne lokacije pominju se u Evropi, Švajcarska, Austrija, Mađarska, Turska i van Evrope, Saudijska Arabija i Katar koji imaju sve veću ulogu međunarodnih posrednika.

(Tanjug)

