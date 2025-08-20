TRAMP PROGOVORIO O TREĆEM SVETSKOM RATU: Poslao poruku čitavom svetu

PLANETA se više ne kreće u pravcu Trećeg svetskog rata, saopštio je predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu novinaru Marku Levinu.

Foto: Profimedia

Govoreći o sukobu u Ukrajini, on je istakao da se za vreme administracije prethodnog predsednika SAD Džozefa Bajdena situacija samo pogoršavala.

- Mislim da je sve vodilo ka Trećem svetskom ratu, ali sada toga više neće biti. To je dobra vest. Više ne morate da brinete o tome - rekao je Tramp.

- Videćemo kako će se proces rešavanja krize odvijati. Ali sve je išlo ka trećem svetskom ratu. To je najstrašnije što se dešavalo u pogledu vojnih konflikata, od Drugog svetskog rata - dodao je on.

Predsednik SAD, nakon susreta sa predsednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim, želi da proceni mogućnost dijaloga između njih bez svog prisustva.

- Imao sam veoma uspešan sastanak sa predsednikom Putinom. Imao sam veoma uspešan sastanak sa predsednikom Zelenskim. I sada sam pomislio da bi bilo bolje ako bi se oni sastali bez mene, samo da vidimo, hoću da vidim šta će se dogoditi - rekao je on.

Tramp je dodao da će se, ukoliko bude potrebno, pridružiti Putinu i Zelenskom kako bi stranama pomogao da postignu sporazum.

- Znate, između njih postoje teški, veoma loši, veoma loši odnosi. I sada ćemo videti kako će im ići, a ako bude potrebno, a verovatno će biti, onda ću doći i moći da dovedem stvar do kraja - naglasio je Tramp.