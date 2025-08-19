TUSK: Lideri Koalicije voljnih potvrdili podršku Ukrajini

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da su lideri Koalicije voljnih potvrdili potrebu za kontinuiranom podrškom Ukrajini u ratu sa Rusijom.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

-Lideri Kanade, Japana, Turske, Novog Zelanda i evropskih zemalja veoma realno su procenili rezultate sastanka na Aljasci. Svi smo ponovo potvrdili potrebu za kontinuiranom podrškom Ukrajini u ratu sa Rusijom, napisao je Tusk na platformi X, nakon video konferencije sa predstavnicima više od 30 zemalja, na kojoj su takođe razmotreni rezultati sastanka održanog na Aljasci u petak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, kao i razgovori u ponedeljak u Vašingtonu.

Sastankom je predsedavao britanski premijer Kir Starmer zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Koaliciju voljnih, koja sada obuhvata 33 zemlje, pokrenuo je u martu britanski premijer sa ciljem koordinacije vojne, političke i logističke pomoći Ukrajini, zajedno sa planiranjem budućih bezbednosnih mera.

Tanjug

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije