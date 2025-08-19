NIKO NIJE JAČI OD ZAKONA: Uhvaćena mačka zbog dilovanja droge (FOTO)
MAČKA, diler droge, uhvaćena je na putu ka zatvoru u oblasti Nižnji Novgorod.
Vlasnici su takođe privedeni.
Osumnjičeni su napravili ogrlicu za krznenog kurira i na nju prikačili marihuanu.
Mačka je trebalo da dostavlja „paket“ osuđenicima u IK-7.
Međutim, delovanje mačke dilera sprečilo je zatvorsko osoblje. Osumnjičeni su predati organima reda radi preduzimanja proceduralnih radnji, piše REN TV.
(alo.rs)
