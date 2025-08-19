Svet

NIKO NIJE JAČI OD ZAKONA: Uhvaćena mačka zbog dilovanja droge (FOTO)

Novosti online

19. 08. 2025. u 17:06

MAČKA, diler droge, uhvaćena je na putu ka zatvoru u oblasti Nižnji Novgorod.

НИКО НИЈЕ ЈАЧИ ОД ЗАКОНА: Ухваћена мачка због диловања дроге (ФОТО)

Foto: Printskrin/vk.com/GUFSIN Rossii po Nižegorodskoй oblasti

Vlasnici su takođe privedeni.

Osumnjičeni su napravili ogrlicu za krznenog kurira i na nju prikačili marihuanu.

Mačka je trebalo da dostavlja „paket“ osuđenicima u IK-7.

Međutim, delovanje mačke dilera sprečilo je zatvorsko osoblje. Osumnjičeni su predati organima reda radi preduzimanja proceduralnih radnji, piše REN TV.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?